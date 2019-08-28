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Fındık işçilerini taşıyan minibüs ile cip çarpıştı: 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile cip çarpıştı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile cip çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.
Akçakoca-Kocaali yolu Paşalar mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Sakarya istikametine gitmekte olan Mehmet T.'nin kullandığı 73 SS 444 plakalı fındık işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen Abdullah F.'nin kullandığı 81 KD 088 plakalı ciple çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Mehmet T. ile araçta bulunan 7’si çocuk 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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