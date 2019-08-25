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Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 10:10 | Son Güncelleme

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şakir S. idaresindeki mevsimlik tarım işçilerini fındık bahçesine taşıyan 81 DL 316 plakalı traktör, Kalıcı Konutlar Bölgesi Bahçelievler Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile traktörün römorkunda bulunan 13 işçi yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan işçilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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