Fındık işçilerinin çadırda bayramı

HAYATİ AKÇAY - Doğu ve Güneydoğu'dan fındık toplamak için Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, hasat sezonunun Kurban Bayramı'na rastlaması nedeniyle bayramı yakınlarından kilometrelerce uzaktaki çadırlarda geçiriyor.
Temmuz ayının son haftasında başlayan fındık hasadı için Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Iğdır ve Mardin'den kente gelen binlerce fındık işçisi, valilik tarafından kendileri için hazırlanan konaklama alanındaki çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.
Hasadın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bayram sevincini konakladıkları çadırlarda buruk geçiren işçiler, bölgede 15 gün daha sürecek hasadın ardından memleketlerine dönmeyi planlıyor.
Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'ndeki konaklama alanında bulunan çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerinden Mehmet Teke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce Eskişehir ve Konya'da çalıştığını söyledi.
Teke, 9 kişilik ailesiyle 10 gün önce Ordu'ya geldiğini belirterek, hasat tarihinin Kurban Bayramı'na rastlaması yüzünden bu bayramı çadırda geçireceklerini ifade etti.
Gurbette yakınlarından uzak şekilde bayram kutlamanın zor olduğuna işaret eden Teke, "Geçen yıl da fındık hasadı bayrama denk gelmişti. Bu sene de öyle oldu. Bizim için zor olsa da artık alıştık." diye konuştu.
Teke, bayramı konaklama alanındaki işçilerle kardeşçe geçireceklerini dile getirerek, fındık hasadının tamamlanmasının ardından memleketine dönmeyi planladığını sözlerine ekledi.
- "Ekmeğimizin peşindeyiz"
İşçilerden İsmet Akdoğan da 12 kişilik ailesiyle Ordu'ya fındık toplamaya geldiklerini söyledi.
Akdoğan, her yıl farklı illere işçi olarak gittiklerini belirterek, "Bu yıl Ordu'ya geldik ancak fındık hasadının Kurban Bayramı'na rastlaması nedeniyle bu bayramı yakınlarımızdan uzak geçiriyoruz. Gurbette bayram geçirmek çok zor ama yapacak bir şey yok. Ekmeğimizin peşindeyiz." diye konuştu.
Cemile Atuk da Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini kaydederek, "12 kişilik aileyiz. Bayramı burada yufka ve ekmek pişirerek geçireceğiz. Bayram sonrasında fındık toplamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Hatice Kart da annesi, ağabeyleri ve kızının memlekette kaldığını belirterek, "Sevdiklerimizden ayrı bir bayram geçireceğiz. İlk defa bir bayram bizim için zor geçecek." dedi.
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