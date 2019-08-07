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Fındık işçilerinin taşlı-sopalı kavgasını jandarma ayırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 23:27 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelerek fındık bahçelerinde çalışan işçiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

Fındık işçilerinin taşlı-sopalı kavgasını jandarma ayırdı

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelerek fındık bahçelerinde çalışan işçiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgaya mahallenin gençleri de katılınca jandarma ve komando timleri olaya müdahale etti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mollabey köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ilçeye fındık toplamak için gelen işçiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Mahallede yaşayan gençler araya girmek isteyince kavga daha da büyüdü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve komando ekipleri sevk edildi. Jandarma ve komandoların araya girmesiyle kavga sona erdi.
Mollabey köyünde esnaflık yapan Gürol Öztürk, mevsimlik işçiler kendi aralarında kavga çıkardığını belirterek, "Doğu ve Güneydoğu illerinden Mollabey köyüne fındık toplamak için gelen mevsimlik işçiler kendi arasında kavga etmeye başladılar. Mollabey gençleri kavgayı ayırmak isterken onlara da saldırı oldu. Mevsimlik işçilerin taş, demir ve sopalar atmaya başladı. Olayı önlemek için çok büyük bir çaba gösterdik. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek büyümesini önledi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Fındık işçilerinin taşlı-sopalı kavgasını jandarma ayırdıFındık işçilerinin taşlı-sopalı kavgasını jandarma ayırdıFındık işçilerinin taşlı-sopalı kavgasını jandarma ayırdıFındık işçilerinin taşlı-sopalı kavgasını jandarma ayırdı

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