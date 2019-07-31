HABER

Fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 14:11 | Son Güncelleme

Doğu ve Güneydoğu illerinden Alaplı’ya gelen mevsimlik tarım işçileri, sağlıksız barınma ortamlarında yaşıyor.

Doğu ve Güneydoğu illerinden Alaplı’ya gelen mevsimlik tarım işçileri, sağlıksız barınma ortamlarında yaşıyor. İşçiler, tuvaleti ve suyu olmayan alanlarda derme çatma çadırlarda barınıyorlar.
Fındık hasat döneminin başlamasına sayılı günler kala kente gelen tarım işçileri, Alaplı Kaymakamlığınca Mollabey ve Aşagıdağ Köylerinde oluşturulan çadır kentlere yerleşmeye başladı. Fındık işçilerinin gittikleri çoğu yerde tuvaleti, suyu olmayan alanlarda, derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kalıyorlar.
Tarım işçileri, 3 Ağustos’ta başlayacak fındık hasadı sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor. Konaklama alanında kadınlar, saçta yufka pişirirken, gençler de yakacak sorununu çözmek için alandan metrelerce uzaklıktaki ormanlık alanlardan ağaç parçaları topluyor.

"3 Ağustos’ta bahçeye gireceğiz"
Mevsimlik fındık işçisi olarak Alaplı’ya gelen Bekir Boğan, oğluna düğün yapmak için bölgeye geldiğini söyledi. Boğan, "Alaplı’ya fındık toplamak için geldik. Şu anda fındık yetişmedi deniliyor. 3 Ağustos’ta bahçeye gireceğiz. Bahçe sahipleriyle anlaşma yapıyoruz Ben oğlumu evlendireceğim için buradayım" dedi.
İşçilerden Şahin Kaplan ise kendileri için hazırlanan alandan tuvalet yeri olmadığını ve bulunduğu çadır konaklama yerleri yetersiz olduğunu söyledi. Çadırlarda konaklayan aileler yetkililere çağrıda bulunarak yardım istedi. Alaplı Aşağıdağ Mahallesi sınırları içerisinde yol kenarına çadır kuran mevsimlik işçilerden Harun Balta, 3 yıldır fındık toplamaya 5 kişilik ailesiyle birlikte Alaplı’ya geldiğini anlattı. Balta, "Memleketimizde tarlamız, iş yerimiz, iş imkanımız yok. Buraya gelerek fındık topluyoruz. Günlük fındık toplamak için 85 lira yevmiye ile yaz boyunca çalışıyoruz" dedi.

"Para kazanmak için geldik"
İlk kez fındık toplamaya geldiğini ifade eden Ahmet Acar ise "Sağlıksız şartlarda yaşamımızı sürdürüyoruz, tuvaletimiz ve banyomuz yok. Su ihtiyacımızı ise ileride bulunan köprünün başındaki çeşmeden su taşıyarak gideriyoruz. Çok zor şartlarda yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz ancak bunu yapmaya da mecburuz. Çatır başına 100 TL bizden para alıyorlar.Alaplı Bölgesinde ise Bu yıl rekolte yüksek seviyelerde olduğu söyleniyor. Fındık rekoltesi yüksek olduğunda bizler de kazanıyoruz, üreticiler de kazanıyor" diye konuştu. Fındıkta günlük 85 liraya çalışacaklarını dile getiren diğer mevsimlik işçileri, şartların kendileri için biraz daha iyileştirilmesini istediklerini söyledi.

Fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

Fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

Fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

Fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

Fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

Fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

Fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

Fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

Fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

Fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

Fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

Fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

Fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

Fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

Fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Deniz keyfi kabus oldu!

Şişli’de karı kocanın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran karı-koca kavgası

Aksaray'da dehşet! Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi

Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi

Şırnak'ın gizli bahçesi: Cehennem Deresi

Şırnak'ın gizli bahçesi: Cehennem Deresi

Rektörden görülmemiş uygulama! Hasta gibi gitti, gerçeği gördü ve kapattı

Rektörden görülmemiş uygulama

Yılanı öldürmek isterken hamile eşini öldüren adam hakkında karar verildi

Yılanı öldürmek isterken eşini öldürmüştü! Karar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.