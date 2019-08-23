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Fındık işçisinin başından vurularak ağır yaralanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 09:42 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Fındık işçisinin başından vurularak ağır yaralanması

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık işçisinin tabancayla başından vurularak ağır yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan Z.A, F.A. ve M.S.V. tutuklandı, T.A, S.I. ve E.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı fındık işçisi Ş.T'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Paralı Mahallesi girişinde önceki gün alkol alan M.S.V, Z.A, F.A, T.A, S.I. ve E.M, yüksek sesle konuştukları iddiasıyla yoldan geçen fındık işçileri Ş.T. ve M.Z. ile tartışmış, Z.A'nın ateş açması sonucu Ş.T. başından yaralanmıştı.

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