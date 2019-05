Fındık karşılığı kurulan semt: Zeytinlik

Giresun’da 19. yüzyılda Rum fındık tüccarlarının kullandığı karşılıklı alışveriş yöntemi ile Fransa’nın Marsilya şehrinden fındık karşılığında alınan malzemeler ile yapılan ‘Zeytinlik Semti Evleri’ şehrin yeni turizm merkezi olma yolunda ilerliyor.

2017 yılında, "Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında başlayan restore çalışmalarında sona gelinirken, tarihi mahallede 4’ü anıtsal, 81’i konut mimarisi olmak üzere 85 tescilli kültür varlığı bulunuyor.

Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarma Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gazanfer İltar, İHA’ya yaptığı açıklamada, Zeytinlik Semti’nin Giresun’dan Avrupa’ya fındık gönderen tüccarların kendileri için tasarladıkları bir semt olduğu belirtti.

Zeytinlik Evleri Giresun’daki evlere hiç benzemiyor

Evlerin bir dizin üzerine yapıldığının altını çizen İltar, bölgedeki evlerin diğer ilçelerdeki evlerle benzerliğinin bulunmadığını söyledi. Her biri ayrı bir ustalıkla yapılan evleri anlatan İltar, “Burada ev değil bir mahalle tasarımı var. Mahalledeki evler arazinin yapısına göre birbirlerinin manzarasını, iklimlerini, havalandırmalarını kesmeyecek şekilde yukarıda aşağıya doğu bir sıra ev, bir sıra bahçe olarak dizilmiş bir plan şekline sahiptir. Buradaki evler kompleks yapı şeklindedir. Her evin fırını, kendi sarnıcı, kuyusu, çamaşırlığı, taşlığı ve bahçesi vardır. Günlük ihtiyaçlarını her ev kendi bahçesinden karşılar. Giresun’da sivil mimari ilçelere göre ve kent merkezine göre değişik özellikler sergiler. Giresun merkezdeki ev tipini, Görele’de, Görele’deki ev tipini Tirebolu’da oradaki ev tipini Şebinkarahisar’da bulamazsınız. Yani her ilçenin kendine has mimari şekilleri vardır. Zeytinlik’teki evlerin tamamı da bodrum üzerine iki katlı olarak yapılmıştır” dedi.