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Fındık kilo aldırmıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 00:28 | Son Güncelleme

Kuruyemişler arasında enerji deposu olarak önemli bir yer tutan ve her diyette yerini alan fındığın kilo artışına sebep olmadığı, aksine anti-obezite etkisi gösterdiği ortaya çıktı.Giresun Ticaret Borsası ve Fındık Tanıtım Grubu tarafından desteklenen ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülen araştırmada fındığın anti-obezite etkisi gösterdiği ve diyabeti önlediği belirlendi.

Fındık kilo aldırmıyor

Kuruyemişler arasında enerji deposu olarak önemli bir yer tutan ve her diyette yerini alan fındığın kilo artışına sebep olmadığı, aksine anti-obezite etkisi gösterdiği ortaya çıktı.
Giresun Ticaret Borsası ve Fındık Tanıtım Grubu tarafından desteklenen ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülen araştırmada fındığın anti-obezite etkisi gösterdiği ve diyabeti önlediği belirlendi. Yapılan çalışmada natürel, kavrulmuş, fındık zarı ve fındık yağı gibi farklı fındık ürünlerinin polifenol bileşikleri ve antioksidan aktiviteleri araştırıldı. Araştırmanın obezite ile ilgili alanında deney fareleri kullanıldı. Çalışmada, fındık ürünlerinin farelerde kilo artışına sebep olmadığı hatta kilo kaybetme yönünde bir eğilim gösterdiği gözlemlendi. Aynı çalışmada hücre kültürü gen ekspresyonu kapsamında fındıkta mevcut olan polifenol ekstraktının kilo artışına neden olmadığı belirlendi. Yine aynı şekilde fındığın ayrıca insülin direnci ve tip-II diyabet oluşumunu baskıladığı görüldü.
Araştırma sonucunu açıklayan uzmanlar, fındığın kilo artışına neden olmadığı ve hatta düşüş yönünde eğilim gösterdiği gibi anti-obezite etkisinin de olduğunun ortaya çıktığını kaydettiler.

Fındık kilo aldırmıyor

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