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Fındık satışı tartışmasında arkadaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 15:16 | Son Güncelleme

 SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, Tacettin K.

Fındık satışı tartışmasında arkadaşını öldürdü

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, Tacettin K. (41), fındık satışı konusunda tartıştığı arkadaşı Hakan Özdemir’i (44) tabancayla başından vurarak öldürdü. Tacettin K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde, Kocaali Aydoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Tacettin K., şantiyede bekçi olan Hakan Özdemir'in yanına gitti. Tacettin K. ile Hakan Özdemir'in arasında iddiaya göre, fındık satışı nedeniyle anlaşmazlık çıktı. İkili tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi üzerine Tacettin K. yanındaki tabancayla Hakan Özdemir'e 4 el ateş etti. Hakan Özdemir başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özdemir’in cesedi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı.
Tacettin K. jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Fındık satışı tartışmasında arkadaşını öldürdü

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