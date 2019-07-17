"Fındık taban fiyatı en az 20 lira olarak açıklanmalı"

"Üretim artınca gelir artıyor mu? Hayır. 2014-2015 sezonunda 217 bin ton fındık ihraç edilmiş, bunun karşılığında 2,8 milyar dolar gelir elde edilmiş fakat 2016-2017 sezonunda ihraç ettiğimiz miktar 235 bin tona ulaştığı halde gelirimiz 1 milyar dolar azalarak 1,8 milyar dolara düşmüş. Fazla üretince aslında kazanan üretici veya devlet olmuyor, maalesef yine bu spekülasyonu çıkaranlar oluyor. Fındığın fiyatını dolar bazlı yapalım, o zaman üretim artıyor mu artmıyor mu, hep beraber göreceğiz."

Fındığa ilişkin diğer bir tartışma konusunun "fındıkta üretimin artırılması" olduğuna işaret eden Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Adıgüzel, alan bazlı gelir desteğinin fındıkta düşük fiyat vermenin gerekçesi olmadığını savunarak, "Alan bazlı gelir desteği, bu hükümetin bütün dönemleri boyunca yalnızca fındığın iki sezonunda milletin cebinden alınan parayı bile karşılamıyor." diye konuştu.

Türkiye'den Batı'ya 600 yıldır fındık gönderildiğine dikkati çeken Adıgüzel, "Alternatif pazar buluruz, çikolatayı bademden yaparız." tehditlerinin, kendisine Kibar Feyzo filmindeki Maho Ağa karakterini hatırlattığını ifade etti.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fındık üzerinden yapılan spekülasyonların nedeninin "fiyat meselesi" olduğunu söyledi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık taban fiyatının kilogram başına en az 20 lira olarak açıklanması gerektiğini belirterek, "Bu rakamın altında fiyat telaffuz edenler, bölgeye ve fındığa ihanet etmektedir." dedi.

Fındıktaki ana problemin fiyat sorunu olduğunu vurgulayan Adıgüzel, fındık taban fiyatının yıllar içinde 5 dolara çıkarılması gerektiğini söyledi.

Adıgüzel, "Son açıklanan fındık taban fiyatı yaklaşık 3 dolar seviyesindeydi, bunu bu yıl en az 4 dolara doğru yaklaştırmak adına fındık fiyatı kilogram başına en az 20 lira olarak açıklanmalıdır. Gelecek yıl hedefimiz, bunu 5 dolara çıkarmaktır. Bu rakamın altında fiyat telaffuz edenler, bölgeye ve fındığa ihanet etmektedir." diye konuştu.

Fındık sezonundan sonra taban fiyat verilmesinin üreticiye hakaret olacağını savunan Adıgüzel, "Böyle bir şey olursa bu kez fındık coğrafyasına yani Samsun Çakallı'dan öteye geçmeleri bu sefer mümkün olmayacaktır." dedi.

Ordu'nun 17 yıllık AK Parti iktidarında sağlık alanında kazanımı olmadığını da öne süren Adıgüzel, "Başlangıçta yalnızca 3 hastane binası vardı. Bugün onların yanına ek bir bina tahsis edilmemiş, tek bir yatak ilave edilmemiştir." diye konuştu.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yetersiz olduğuna dikkati çeken Adıgüzel, "Büyük sıkıntı var. Yaklaşık 10 yıl önce Tıp Fakültesi açıldı, eski SSK Hastanesi dediğimiz çok yetersiz bir binaya yerleştirildi. Cerrahi servisinin yatak sayısı 35, oradaki cerrah sayısı 25. Cerrah başına 1,5 yatak bile düşmüyor. Bunun sonucu son 1 yılda tıp fakültesinden yaklaşık 20 öğretim üyesi ayrılmak zorunda kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

