"Fındık taban fiyatı en az 20 lira olmalı"

"Geçen yıl ısrarla 'fındık taban fiyatları açıklansın' dedik, sesimizi bazen duyurduk bazen duyuramadık. Ekim ayının başında Sayın Cumhurbaşkanımız fındık taban fiyatlarını açıkladı fakat ekim ayı çok geç. Özellikle gurbetteki fındık üreticilerinin ağustos ayının sonunda ve eylül ayında ellerindeki fındığı satıp gitme mecburiyetleri var. Bu nedenle ekimde açıklanan fiyat, büyük oranda küçük çiftçimize yaramadı. Aynı durumun yaşanmaması için taban fiyatın ve TMO'nun fındık alacağının temmuz ayı bitmeden açıklanması gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye seslenen Enginyurt, şöyle konuştu:

Enginyurt, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Ordu'da düzenlenen Fındık Çalıştayı'nda, "bu yıl üreticinin mağdur edilmeyeceği" sözünü verdiğini hatırlattı.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, milli bir ürün olan fındığa sahip çıkılması gerektiğini belirterek "Fındık taban fiyatı en az 20 lira olarak ilan edilmeli." dedi.

Fındığın, devletin alıp da zarar ettiği bir tarım ürünü olmadığını söyleyen Enginyurt, "Milli bir ürün olan fındığımıza sahip çıkılmasını istiyoruz." dedi.

Enginyurt, sürekli dert yanan, sürekli fındığı anlatan olmak istemediklerini belirterek "Böylesine önemli bir tarım ürününün devletimiz tarafından idrak edilmesi, kabul edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tarım ve Orman Bakanı'yla da gelecek günlerde görüşmeler yapacağız. Fındığın halkın beklentisi olan bir taban fiyatla buluşmasını sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Taban fiyatın 18 liradan aşağı olmaması gerektiğini ifade ettiklerini hatırlatan Enginyurt, son dönemdeki maliyetler de göz önüne alındığında fındık taban fiyatının en az 20 lira olarak ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Enginyurt, dün TBMM Genel Kurulunda yaşanan gerginliğin hatırlatılması üzerine "MHP, verdiği bütün sözlerin arkasında olan siyasi partidir. MHP, ceza indirimi ve 3600 ek gösterge başta olmak üzere verdiği kanun tekliflerinin arkasındadır." dedi.