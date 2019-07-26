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Fındık taban fiyatının belirlenmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: - "700 bin hektar alanda 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren, ülkemizin ve bölgemizin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındıkla ilgili hükümetimiz gerekeni yapmıştır"

TBMM (AA) - AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fındık taban fiyatının açıklamasına ilişkin, "700 bin hektar alanda 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren, ülkemizin ve bölgemizin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındıkla ilgili hükümetimiz gerekeni yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, yazılı açıklamasında, fındık üreten illerin AK Parti'li milletvekillerinin oluşturdukları "Fındık Çalışma Grubu'nun" da gayretleri sonucunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık üreticisine müjdeyi verdiğini belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım için görevlendirildiğini ifade eden Öztürk, Fındık Çalışma Grubu olarak fındık hasadı öncesi üreticilerin talep ve beklentilerine tercüman olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile çalışma toplantısında bir araya geldiklerini vurguladı.

Öztürk, açıklamasında şu görüşlerini paylaştı:

"2019 yılı ürünü fındık piyasasının düzenlenmesi, fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması ve alım politikalarına ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Bu minvalde, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda fındık üreticilerimize müjdeyi verdi. 50 randıman Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyatın 17 lira, Levant kaliteli kabuklu fındık için fiyatın 16,5 lira olduğunu açıkladı. Buna ek kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı destek de eklenince kilogram fiyatları 19 lira ile 18 buçuk lira arasına gelmektedir."

TMO'nun da Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında alım kampanyasına başlayacağını aktaran Öztürk, "700 bin hektar alanda 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren, ülkemizin ve bölgemizin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındıkla ilgili hükümetimiz gerekeni yapmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza ve fındık bölgesindeki AK Parti'li milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bölge milletvekilleri olarak fındık üreticimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. 2019 yılı fındık hasadı döneminin üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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