Fındık'tan kötü haber! Ankara'ya gönderildi

Sosyal medyada da yoğun ilgi gören ve sonrasında hastalanan 'Fındık' adlı köpeğin kendine ait bir okul forması bile vardı. Okul sıraları arasında dolaşan, çocuklarla birlikte derslere giren Fındık, 7'den 70'e pek çok kişinin sempatisini kazanmıştı.