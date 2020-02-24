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  4. Fındık'tan kötü haber! Ankara'ya gönderildi

Fındık'tan kötü haber! Ankara'ya gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2020 10:06 | Son Güncelleme

Tokat'taki Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nda maskot haline gelen Fındık, tedavi için Ankara'ya götürüldü. Durumu ağırlaşan sevimli köpeğin tedavisine başkentte devam edileceği öğrenildi.

Sosyal medyada da yoğun ilgi gören ve sonrasında hastalanan 'Fındık' adlı köpeğin kendine ait bir okul forması bile vardı. Okul sıraları arasında dolaşan, çocuklarla birlikte derslere giren Fındık, 7'den 70'e pek çok kişinin sempatisini kazanmıştı.

Mezarlıkta bulup, okula getirmişti

Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek ilgi odağı olmuştu.
Okulun öğrencilerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği, 'Fındık' adı verilen köpek, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıktı.
Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve bu haliyle büyük sempati kazanan 'Fındık' geçen hafta perşembe günü rahatsızlandı.
'Fındık'ı Turhal Belediyesi veterineri kontrol edip, ilaç verdi. Fakat dün hayvanın durumunun kötüye gitmesi üzerine okul yetkilileri, durumu Turhal Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine haber verdi.
Veteriner hekimin kontrolünün ardından 'Fındık', Turhal Belediyesi'ne ait bir araç ile Ankara'da bulunan özel bir kliniğe gönderildi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
fındık köpek

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