Fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesi çalışmaları

Ordu'da fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ortaklığında yürütülen "Türkiye'deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model" projesi kapsamında çalışma ziyareti ve paydaş toplantısı gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı, Hollanda Büyükelçiliği Müsteşarı Erik Weststrate, ILO Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay, ILO Program Yöneticisi Ceren Ababay Tosyalı, Hollanda Büyükelçiliği Kıdemli Yöneticisi Deniz Bezirgan'dan oluşan heyet, Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Heyet, Ordu'da yapacakları toplantı, ziyaret ve incelemeler hakkında Vali Yavuz'a bilgi verdi. Daha sonra Vali Yavuz'un da katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda, paydaş kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle değerlendirme toplantısı yapan heyet, Ordu'da yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Katılımcıların, görüş, öneri ve düşünceleri de dinlendi.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin özellikle çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik önemli politikalar geliştirdiğini söyledi. Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda Ordu'da, Türkiye'ye model olabilecek düzeyde çalışmalar yapıldığını vurgulayan Yavuz, bu konuda emeği geçenler ve destekleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sivil toplum kuruluşu paydaşları ve ILO'ya teşekkür etti. Yavuz, bugüne kadar Ordu Valiliğince yapılan eylem planları çerçevesinde talep edilen ödeneklerin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tahsis edildiğini ve bu ödeneklerle Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) alanlarında mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirildiğini belirterek, Altınordu Saraycık, Ünye, Fatsa ve Perşembe Kırlı olmak üzere 4 METİP alanında eğitim ve sağlık hizmetlerinin yanında içme suyu ve aydınlatma, tuvalet, duş, çamaşırhane ve bulaşıkhane gibi hizmetlerin yapımının da tamamlandığını ve mevsimlik tarım işlerinin istifadesine sunulduğunu kaydetti.

Fındık hasadının dün itibarıyla başladığını anımsatan Yavuz, "Bu sene açıklanan fiyattan üreticimiz mutlu. Yaklaşık kilogram başı alan bazlı desteklerle birlikte 19 liraya ulaştı. Bu yıl yaklaşık 220 bin ton civarında fındık bekliyoruz. Ordu olarak dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyoruz." dedi. - "Çocuk işçiliği ile ilgili ulusal programımız var" Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise Ordu'nun, kendileri için çok önemli ve örnek gösterdikleri bir şehir olduğuna işaret etti. Ordu'da ILO Türkiye Ofisi ile yaptıkları, "Türkiye'deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model" projesinin yönlendirme komitesini topladıklarını anlatan Önder, şunları kaydetti: "Bakanlığımız, çocuk işçiliği konusunda koordinatör bir kurum. Çocuk işçiliği ile ilgili ulusal programımız var ve çocuk işçiliğiyle topyekun mücadele etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın eğitime ve dünyadaki bütün çocukların sahip olması gereken haklara erişmesi için çalışıyoruz."