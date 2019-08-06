HABER

Fındık toplarken ormana yuvarlanan genci, AFAD kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 15:11 | Son Güncelleme

DÜZCE’de, fındık toplarken ormanlık alana yuvarlanan Irak uyruklu işçi Abdullah H.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, fındık toplarken ormanlık alana yuvarlanan Irak uyruklu işçi Abdullah H. (17), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Oğlunun bulunduğunu gören babası gözyaşlarına hakim olamadı. Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Fındıklıaksu köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinde fındık toplayan Irak uyruklu Abdullah H., yamaçtan yuvarlandı. Genç, yüksek bir noktadan ormana düştü, Oğlunun düştüğünü gören İmmad H. (43), güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine gelen 112 Acil, AFAD ve jandarma ekipleri, yapılan aramalar sonucu Abdullah H.'ye ulaşıp, yukarı çıkardı. Oğlunun bulunduğunu gören baba, kurtarma ekiplerine teşekkür ederek gözyaşlarına hakim olamadı. Ambulansta sağlık kontrolü yapılan Abdullah H.’nin herhangi bir yarasının olmadığı belirlenince, ailesine teslim edildi.

İnanılmaz değişim! 2 bin 700 TL vermemek için 60 kilo verdiİnanılmaz değişim! 2 bin 700 TL vermemek için 60 kilo verdi
Kazada TIR'daki damacanalar yola savrulduKazada TIR'daki damacanalar yola savruldu
İranlı ailenin çocuğu boğularak hayatını kaybettiİranlı ailenin çocuğu boğularak hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.