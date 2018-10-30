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Fındık üreticilerine "nem problemini çözün" hatırlatması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 17:54 | Son Güncelleme

UFK Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran: - "Beklentimiz, serbest piyasa fiyatlarının TMO fiyatının üzerine çıkmasıdır" - "Çiftçilerimizin nem problemini çözmeleri gerekiyor. Geçen yıl, ürünün içerisinde taş, çakıl, toprak gibi maddelerin yoğun çıkması da çiftçilerimizin fındığı teslim edememesine neden oldu"

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 14 liradan fındık alacağını açıklamasının ardından iç piyasada yükselme beklediklerini söyledi.

Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık üreticilerine müjde verdiğini anımsattı. Fındık fiyatının 14 lira olarak açıklanmasının önemli olduğunu vurgulayan Başaran, şöyle konuştu:

"Devletimizin almış olduğu kararla serbest piyasa da hareketlenir diye umuyorum. Beklentimiz, serbest piyasa fiyatlarının TMO fiyatının üzerine çıkmasıdır. Çünkü ekonomide büyük bir sıkıntı var, bugün Avrupalı alıcılar mal bekliyor. Mal şu an yollanmış durumda. Bu nedenle ileriki tarihlerde piyasa fiyatının TMO fiyatını geçeceğini düşünüyorum."

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- "TMO'da 10 Kasım'a kadar randevular dolu"

Başaran, TMO'da 1 Kasım'da başlayacak alım işlemleri hakkında üreticilere uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"TMO'nun alım kriterleri tüccarın kriterlerinden biraz daha farklı. Çiftçilerimizin TMO'ya getirecekleri fındığı yeniden havalandırmaları ve nem problemini çözmeleri gerekiyor. Geçen yıl, ürünün içerisinde taş, çakıl, toprak gibi maddelerin yoğun çıkması da çiftçilerimizin fındığı teslim edememesine neden oldu. Onun için üreticinin dikkat etmesi gerekir."

TMO'nun fındık alımına üreticilerin yoğun talebinin olduğunu aktaran Başaran, "Randevu sistemi ile alım yapılıyor. Randevu da şu anda 10 Kasım'a kadar dolu. Bir sonraki gün açılıyor. Burada da paniğe gerek yok. Randevudan birkaç saat önce orada olurlarsa hem kendileri sıkıntı yaşamaz hem de çok rahat ürünlerini teslim edebilirler." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce TMO

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