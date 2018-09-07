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Fındık üreticilerinin kurduğu kooperatif ihracatı hedefliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 12:16 | Son Güncelleme

Fındık üreticilerinin kurduğu kooperatif ihracatı hedefliyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5 yıl önce fındık üreticileri tarafından kurulan kooperatif, Avrupa'ya aracısız fındık satmayı hedefliyor.

Yıllık ortalama 50 bin ton fındığın üretildiği Karasu ilçesinde 5 yıl önce 50 ortakla kurulan Karasu İlçesi Paralı Mahallesi Kuzey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin bugün 100'den fazla üyesi bulunuyor.

Kooperatifin kurucu başkanı Özgür Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıl önce üreticinin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için yine üreticilerle kurdukları kooperatifin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

Kooperatifçiliğin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler geliştirmek, ortak ihtiyaç ve problemlere çözümler üretmek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Uğur, "Türkiye'de örnek olmak için bir gaye güdüyoruz. Türkiye'de bulunan fındık üreticilerine bu gibi kuruluşların, bu tür kooperatiflerin olabileceğini örnek olarak göstermek için bir gayemiz var. Üretici korkmasın. Üretici, 'Kooperatifçilik olmaz, bir arada iş yapılmaz, üreticiyle beraber bir hamle yapılmaz.' gibi bir korku içinde olmasın. Muhakkak azmedilirse çaba gösterilirse üretici bir araya gelecektir, gelmek de zorundayız. Herkes kendi mahallesinde, kendi köyünde, kendi bölgesinde kooperatifleşsin. Bunu yapamıyorsa 3 kişi, 5 kişi bir araya gelerek kendi depolarını yapsın." şeklinde konuştu.

Uğur, üreticinin fındığı elinde tutması gerektiğine vurgu yaparak, "Fındık için biz bir şeyler yapalım ki karşı taraftan muhataplarımızdan da bunun karşılığında bir şeyler isteyelim." dedi.

Yılda bin tona yakın fındık topladıklarını ve bunu depolayacak kapasiteye sahip olduklarını aktaran Uğur, depolama tesislerinin yanı sıra kurutma makinelerini de kurduklarını kaydetti.

İhtiyaç dahilinde fındık sattıklarını dile getiren Uğur, "Üreticimizin fındığını piyasanın en iyi koşullarında satmakla ve en iyi şekilde muhafaza etmekle biz yükümlüyüz. Bunun gereğini de yerine getiriyoruz. Bunun bütün fındık üreticileri tarafından yapılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Uğur, ayrıca depolarında toplanan fındığı Avrupa pazarına aracısız satmak istediklerini sözlerine ekledi.

Fındık üreticisi Hamza Uğur da üretici olarak kooperatifin kurulmasından ve çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, "Türkiye'de üreticilerin kurduğu fındık kooperatifi ilk olmasına rağmen, gerçekten çok iyi bir kuruluş oldu. Üretici olarak fındığımızın daha iyi, daha güvenilir bir şekilde depolanması konusunda çok faydasını gördük. Biz üreticiler olarak fındığımızı emanete vermiyoruz çünkü tüccara verdiğin zaman o fındıktan fiyat beklemek bizler için çok kötü bir şey, ondan dolayı biz üreticiler olarak burada kendi fındığımızı kendi elimizin altında muhafaza ederek daha iyi faydalanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Üreticilerden Yaşar Uğur da fındıklarının kooperatif sayesinde değerinde satıldığını kaydetti.

Üreticilerden Mustafa Aksoy kooperatifin, bahçelerinde toprak analizlerini ücretsiz yaptırmasından, ilaçlama ve gübreleme işlemlerine kadar her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
fındık üreticileri Karasu Kooperatif sakarya

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