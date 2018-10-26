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Fındık üreticisi açıklanan fiyattan memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 16:56 | Son Güncelleme

DÜZCE Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, açıklanan fındık fiyatlarından memnun olduklarını belirterek, "14 lira açıklanan rakam, çiftçilerimizi tatmin edecek bir rakamdır.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, açıklanan fındık fiyatlarından memnun olduklarını belirterek, "14 lira açıklanan rakam, çiftçilerimizi tatmin edecek bir rakamdır. Fakat bundan 1 ay önce açıklanmış olması, çiftçilerimizi çok daha memnun ederdi" dedi. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatlarının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Çiftçilere hayırlı olması dileğinde bulunan Öztürk, şunları söyledi: "14 lira açıklanan rakam çiftçilerimizi tatmin edecek bir rakamdır. Fakat bundan 1 ay önce açıklanmış olması çiftçilerimizi çok daha memnun ederdi. Okullar açıldı, kış geldi. Çiftçilerimizin büyük bir kısmı fındığını sattı. Sattığı için memnuniyet biraz daha az oluyor. 1 ay önce açıklanıp, çiftçiler 14 liradan satmış olsaydı çok daha sevinirlerdi. Ama her şeye rağmen bu sene rekoltemiz çok düşük. Yüzde 50'ye varan düşme var. 2019 yılı ürünümüzü taban baz alacağı için bizi memnun edici bir rakamdır. Yani önümüzde ki yıl yüzde 20 gibi bir zam yapılırsa, fındık fiyatının 16-17 lira civarında olacağını tahmin ediyoruz. Biz bu fiyatı memnuniyetle karşılıyoruz. Serbest piyasada fındık 11,75 lira ile 12 lira arasında değişiyor. Bu fiyat açıklanması otomatikman serbest piyasayı etkileyecek. Fındık alanlarda ister, istemez fiyatlarını yukarı çekecektir. Çünkü yukarı fiyat çekmezse fındık alamazlar. Sadece geç açıklanması bizi üzdü. Yoksa 14 liradan çiftçilerimiz gayet memnunlar. Bize gelen Sadece sorun geç açıklanması. Çok acil ihtiyacı olanların fındığını satmak zorunda kalması gerekti. Ancak taban fiyatın belirlenmesi konusunda da memnunuz." Fındık üreticisi Turgut Sine, fiyattan memnun olduğunu ve fındığını satmadığını belirterek, "Üreticiler olarak 14 liradan memnunuz. Biraz geç kaldı. 1 yada 1,5 ay önce açıklanması gerekiyordu. İleriye doğru iyi bir rakam oldu memnunuz. Ortalama ben 7-8 ton fındık alıyorum. Bu sene fındık olmadı. 3'te 1 oranda fındık aldık. 2 yada 2,5 ton fındık aldık. Satmadım ve taban fiyatı bekliyordum. Şu anda memnunuz" diye konuştu. Fındık üreticisi Saim Kıl ise "Bir fındık üreticisi olarak fiyatın geç açıklanması bizleri biraz üzdü. 1 yada 2 ay önce açıklansaydı bizim için daha makul olurdu. Ben bir fındık üreticisi olarak verilen bu fiyattan memnunum. 2019 yılı taban fiyatı da bu sayede belirlenmiş oldu. Ben olursa 5 ton civarında fındık alıyorum. Satmadım ben emanete de fındık vermiyorum. Memnunum fındığım evde ve satılmayı bekliyor" dedi.

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