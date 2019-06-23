HABER

Fındık üreticisine "Amerikan beyaz kelebeği" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

DÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, dut ağaçlarında görülen ve ardından fındık ağaçlarına geçecek olan "Amerikan beyaz kelebeği" konusunda fındık üreticilerini uyardı - Öztemiz: - "Zararlıya karşı bu hafta mücadele için kritik zaman. Muhakkak tüm fındık üreticilerinin, bahçelerini kontrol edip mücadele yapmaları gerekiyor"

TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce Üniversitesi (DÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, "fındığın baş belası" tabir edilen Amerikan beyaz kelebeğine karşı fındık üreticilerini uyardı.

Öztemiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin başına bela olan Amerikan beyaz kelebeğinin yeniden ortaya çıktığını söyledi.

Amerikan beyaz kelebeğinin 1970'li yıllarda Türkiye'ye girdiğini belirten Öztemiz, "Bu zararlı, Batı Karadeniz Bölgesi'nde 1997 yılından bu yana görülmekte idi, son birkaç yıldır da popülasyonunu arttırdı. Geçen yıl yaptığımız mücadele çalışmalarında başarılı sonuçlar aldık. Bu yıl da aynı çalışmaları devam ettiriyoruz. Zararlıya karşı bu hafta mücadele için kritik zaman. Muhakkak tüm fındık üreticilerinin, bahçelerini kontrol edip mücadele yapmaları gerekiyor." dedi.

Amerikan beyaz kelebeğinin, yumurtalarını yapraklara bıraktığını anlatan Öztemiz, hava sıcaklıklarına bağlı olarak 1-2 gün içerisinde larvaların yaprakları tükettiğini vurguladı.

Prof. Dr. Öztemiz, amaçlarının, bir hafta içinde bu mücadeleyi yapmak olduğunu, bir hafta sonra bu larvaların tüm ağacı saracağını belirterek, "Tüm ağaca zarar vermeden, bizim mücadeleyi başlatıp zararlıyı kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu her defa özellikle belirtiyoruz, dut ve dişbudaklar kelebeğin ara konukçusu. Amerikan beyaz kelebeği ilk çıktığında dutlarda ve dişbudaklarda görülüyor, daha sonra fındığa geçiyor. Dolayısıyla hem fındıkta hem dutlarda mücadele muhakkak yapılmalı. Ben tüm fındık üreticilerine, bahçelerini kontrol etmelerini ve bir hafta içerisinde toplu mücadele yaparak zararlıya karşı mücadeleyi başlatmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

- "Mücadele gecikirse daha da zorlanacağımızı düşünüyorum"

Zararlı ile toplu mücadele edilmesini tavsiye eden Öztemiz, şu an fındıkta çok yoğun görülmediğini, mücadele yapıldığı takdirde popülasyonu baskı altına alabilecek durumda olduklarını bildirdi.

Öztemiz, mücadele gecikirse daha da zorlanılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Popülasyon artacaktır, zamanlama çok önemli. Bugünden itibaren tüm fındık üreticilerini bahçelerini kontrol etmeye davet ediyorum. Çiftçilerimiz bahçelerini günlük kontrol etsinler, Amerikan beyaz kelebeğinin yumurtasını ve larvasını gördükleri anda muhakkak mücadele etmelerini öneriyorum. Bahçelerde tek bir ağaçta bu durumla karşı karşıya kalırlarsa mekanik mücadele (budama) ile bahçeden uzaklaştırılması gerekiyor. Yoğunluk artarsa Tarım ve Orman Bakanlığımızın zararlıya karşı ruhsatlı 2 tane tarım ilacından birini kullanabilirler."

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Avukat Hacıeminoğlu: "Süresiz nafaka, ekonomik şiddettir"Avukat Hacıeminoğlu: "Süresiz nafaka, ekonomik şiddettir"
Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı, yabancı kampçıların rotasındaAvrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı, yabancı kampçıların rotasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerikan beyaz kelebeği Düzce Fındık üreticisi

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Trump kafaları karıştırdı! Pazartesi başlıyor

Trump kafaları karıştırdı! Pazartesi başlıyor

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 köyde sokağa çıkma yasağı

10 köyde sokağa çıkma yasağı

Sayısal Loto sonuçları 22 Haziran: Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Büyük ikramiye 2'ye bölündü'

Günlük burç yorumları 23 Haziran Pazar - Ay, balık burcunda ilerliyor!

Ay, balık burcunda ilerliyor!

Pençe Harekatı'nda son durum! Hakurk'ta PKK'ya bir darbe daha

Bakanlık az önce duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

İstanbul'da sis etkili oldu!

İstanbul sise teslim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.