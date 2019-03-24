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Fındık üreticisine ‘kar’ şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 13:31 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar yağışı fındık üreticisini tedirgin etti.Fındığın tomurcuklanmaya başladığı dönemde yağan karla tedirgin olan üretici, gergin bir bekleyişe girdi.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar yağışı fındık üreticisini tedirgin etti.
Fındığın tomurcuklanmaya başladığı dönemde yağan karla tedirgin olan üretici, gergin bir bekleyişe girdi. Kar altında kalan fındık bahçelerinde incelemede bulunan Giresun Ziraat Odaları Başkanı Nurittin Karan, “Sıkıntılı bekleyiş sürüyor” dedi.
Dün gece itibariyle başlayan kar yağışının özellikle 700-750 rakımlı bahçeleri sıkıntıya soktuğunu belirten Karan, “Gece kar yağışıyla beraber bizde sahadaydık ve hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğünü gördük. Fındığın karanfilinin kendisini göstermeye başlaması kar yağışı ve zira-i don afeti yönünden sıkıntı oldu” ifadelerini kullandı.

“Asıl sıkıntı bu gece”
Kar yağışının ardından fındık üreticisinde gergin bir bekleyiş hakim olduğunu kaydeden Karan, şöyle devam etti:
“Asıl sıkıntımız bu gece çünkü hava sıcaklığının yine düşeceğini tahmin ediyoruz. Yağan karlar dalda duruyor ve eğer dökülmezse gece saatlerine kadar muhtemelen daha şiddetli bir don etkisine kalabilir diye düşünüyoruz.”

“Sigortayı alışkanlık haline getirmeliyiz”
“Doğal yönetmeler ile tedbirler alınabilir ama en büyük çözüm noktası sigorta yaptırmaktır” diyen Karan, “Arazi yapımıza göre doğal yöntemler belli, saman, lastik yakılabilir ama bu hava şartlarında gecenin o saatlerinden gidecek kaç çiftçi bulabilir onu da değerlendirmeliyiz. Bölgemiz meyilli araziye sahip, gece vahşi hayvanlar oluyor yani aslında bu işin tek çözümü sigorta havuzuna dahil olmak. Sigortanın da şu anda dönemi geçti bu sigortayı artık alışkanlık haline getirmemiz gerekir” diye konuştu.

Fındık üreticisine ‘kar’ şoku

Fındık üreticisine ‘kar’ şoku

Fındık üreticisine ‘kar’ şoku

Fındık üreticisine ‘kar’ şoku

Fındık üreticisine ‘kar’ şoku

Fındık üreticisine ‘kar’ şoku

Fındık üreticisine ‘kar’ şoku

Fındık üreticisine ‘kar’ şoku

Fındık üreticisine ‘kar’ şoku

Fındık üreticisine ‘kar’ şoku

Fındık üreticisine ‘kar’ şoku

Fındık üreticisine ‘kar’ şoku

Fındık üreticisine ‘kar’ şoku
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