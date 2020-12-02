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  4. Fındık yüklü tır devrildi, yol fındık tarlasına döndü: 1 yaralı

Fındık yüklü tır devrildi, yol fındık tarlasına döndü: 1 yaralı

02.12.2020 21:20 | Son Güncelleme:
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Düzce D-100 karayolu Cumayeri ilçesi sapağında fındık yüklü tır yan yattı, kazada sürücü yaralandı.

Düzce D-100 karayolu Cumayeri ilçesi sapağında fındık yüklü tır yan yattı, kazada sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu fındık tarlasına dönerken Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
Kaza, Düzce D-100 karayolu üzeri Cumayeri ilçesi sapağı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’dan Düzce istikametine seyir halinde olan Necdet Ç. idaresindeki 54 B 1266 MAN marka tır Cumayeri sapağında yol yapım çalışması nedeniyle ikiye ayrılan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza sonrası Ankara istikameti trafiğe kapanırken, sürücü Necdet Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olan yerine 112 ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yaralı sürücü Necdet Ç.’ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle tırda yüklü olan fındıklar ise yola saçıldı. Trafik ekipleri sürücüleri köy yoluna yönlendirirken Kaza yapan tır ve yola savrulan fındıklar temizlenmesinin ardından trafiğe açılacak.

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