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  4. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu: Yanlış yaptuk uşağum

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu: Yanlış yaptuk uşağum

04.01.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu: Yanlış yaptuk uşağum

Rize’nin Fındıklı ilçesinde belediyeye ait orman evinde 2 Ocak Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen beraberindekiler ile birlikte alkol alıp piknik yapan ve ardından jandarma baskınında para cezasına çarptırılan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde belediyeye ait orman evinde 2 Ocak Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile birlikte alkol alıp piknik yapan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası görüntüler basında yer aldı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, yaşanan bu gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunarak "Olayın doğru ve eksik yanları var. Elbette jandarma görevini yapacak, hiç itiraz etmiyorum buna. Orada da itiraz etmedim zaten. Müdahale de etmedim. Malzeme vermemem gerekiyordu. Eksiklik şu ki, sokağa çıkma yasağı olduğu pandemi döneminde olduğu için eksikliktir ve bunu kabul ederim. Eksiklik var mı? Evet, var. Bizim tabirle 'Yanlış yaptuk uşağum.' Her insan eksiklik yapabilir. Pandemi koşullarında olmaması lazımdı” ifadelerini kullandı.

'ORGANİZASYON BİZE AİT DEĞİL'

Görüntülerde yer alan organizasyonun kendilerine ait olmadığını dile getiren Çervatoğlu “Etkinlik bizim organizasyonumuz değil. Aslandere köy halkının davet üzerine gittik ve daha önceden planlanmış bir şeydi. Meclis üyeleri ve meslek odaları yöneticileri ile gittim. Niye gittim? Daha önce belediye tarafından 600 Bin TL kaynak ayrılmış; fakat 100 Bin TL harcanıp 500 Bin TL hiç edilmiş bir tespitin keşfine gittik, keşif var orada da dediğim gibi. Belediyenin tesisi orası evet ama tesiste değiliz. Kapalı mekânda değiliz. İçeriye girmedik. Piknik alanındaydık. Vatandaş kavurmaya yapıyor, belediye başkanı heyetle geliyor diye” dedi.

Kaynak: İHA-DHA

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