"Fındıklı ve bisküvili" hırsızlığa hapis cezası

Antalya'da, ikram ettiği fındık ve bisküvilere karıştırdığı ilaçla uyuttuğu kişilerin para ile ziynet eşyalarını çalan sanık, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Seyfi Sevil ve avukatı katıldı.

Duruşmada, müştekilerin ifadeleri okundu. Buna göre, B.Ö, parka otururken yanına gelen sanığın kendisine önce ceviz daha sonra bisküvi ikram ettiğini, bunları yedikten sonra bayıldığını belirtti. B.Ö, bir süre sonra uyandığında parmağındaki yüzüğün olmadığını fark edince polisi arayıp şikayette bulunduğunu bildirdi.

Diğer müşteki E.Y. ise Konyaaltı Caddesi'ndeki parkta otururken yanına gelen sanığın ısrar etmesi üzerine verdiği fındıklardan yediğini, ardından çimlerde baygın bulunup hastaneye kaldırıldığını, 215 lira bulunan cüzdanı çalındığından Sevil'den şikayetçi olduğunu kaydetti.

Antalya Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan incelemede, jiletle ortadan kesilen fındık ve kaymaklı bisküvinin içine konulan toz haline getirilmiş beyaz maddenin, eczanelerde yeşil reçeteyle satılan bir ilaç olduğunun belirlendiği bildirildi.