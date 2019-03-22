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Fındıklı Yaşam Evi Maltepe'de açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:19 | Son Güncelleme

Maltepe Belediyesi, “Yaşam Evi” projesi kapsamındaki ilk yaşam evini Fındıklı’da düzenlenen coşkulu törenle hizmete açtı.

Fındıklı Yaşam Evi Maltepe'de açıldı

İSTANBUL,(DHA)- Maltepe Belediyesi, “Yaşam Evi” projesi kapsamındaki ilk yaşam evini Fındıklı’da düzenlenen coşkulu törenle hizmete açtı. Burada konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Fındıklı Maltepe merkeze uzak kaldığı için bu hizmeti yerinde yerine getirdik” dedi.

Maltepe Fındıklı Yaşam Evi’nin açılışı düzenlenen coşkulu bir törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Maltepe Belediye Başkanı ve CHP Maltepe Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç tarafından açılışı gerçekleştirilen Yaşam Evi törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve çok sayıda kişi katıldı.

FINDIKLI YAŞAM EVİ 480 METREKARELİK ALAN ÜZERİNE KURULU

Fındıklı mahallesindeki kadınlar öncelikli olmak üzere halkı buluşturacak, onları meslek sahibi yapacak ve hobilerini geliştirecek 480 metrekarelik alan üzerine kurulu merkezde, eğitim odaları, öğrenciler başta olmak üzere halkın kullanımına açık kütüphane, mahalledeki derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarıyla halkın çeşitli toplantılarını düzenleyebileceği mahalle lokali bulunuyor. Merkezde ayrıca cenazeler için ayrılan taziye evi, kadınların meslek öğrenip, hobilerini geliştirebilecekleri kadın eğitim merkezi ve özellikle şiddet gören kadınlara yönelik psikolojik danışmanlık merkezi de yer alıyor.

“BU HİZMETİ YERİNDE YERİNE GETİRDİK

Fındıklı Bahriye Üçok Yaşam Evi açılışını gerçekleştireceği müjdesini veren Ali Kılıç” Bu merkez Fındıklı’da da yaşayan kadın kardeşlerimin talebiydi. Hanım kardeşlerimiz toplu bir şekilde başkanım biz mutlaka etüt odalarının olduğu bir kurs yeri istiyoruz dedi. Kadınlarımız söz vermiştim Fındıklı’da önümüzdeki zamanlar için planladığımız büyük bir yaşam merkezi projemiz var. Mustafa Zengin İlköğretim okulunda ki boş alanı değerlendiriyoruz. Gerçekten saygı duyduğumuz Bahriye Üçok hocamızın adını taşıyacak bir yaşam merkezi kurmak istiyoruz ancak o biraz uzun süreceği için geçici bir süreliğine bu yaşam merkezini kurduk. Burada taziye evimiz var, kütüphanemiz var. İstiyoruz ki kadınlarımız buraya geldiklerinde kendilerini rahat hissedebilsinler çocuklar içinde özel bir oda yaptık anneleri kursa girdiklerinde çocukları da yan tarafta uzman arkadaşlarımız tarafından gözetim altında tutularak oyunlar oynayacaklar amacımız Fındıklı’da yaşayan kardeşlerimiz şehir merkezine gidemedikleri zamanlarda ve burası Maltepe merkeze uzak kaldığı için yerinde bu hizmeti yerine getirmek. Çok anlamlı bir açılış yaptık, çok mutlu olduk “ insanların gözlerinde ki desteği ve ışığı görünce ne kadar doğru bir is yaptığımızı görmüş olduk" dedi.

Açılışın ardından Ali Kılıç, vatandaşlarla birlikte Fındıklı Yaşam Evi’ni gezdi.

Fındıklı Yaşam Evi Maltepe'de açıldıFındıklı Yaşam Evi Maltepe'de açıldıFındıklı Yaşam Evi Maltepe'de açıldıFındıklı Yaşam Evi Maltepe'de açıldı

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