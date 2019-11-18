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Fındıklık bahçesinde kavanoz ve bidonlara saklanmış 9 kilo esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:31 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında fındıklık bahçesinde yapılan aramalarda kavanoz ve bidon içerisinde saklanmış vaziyette 9 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, konu ile ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için kendisine ait sorumluluk bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında fındıklık bahçesinde yapılan aramalarda kavanoz ve bidon içerisinde saklanmış vaziyette 9 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, konu ile ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için kendisine ait sorumluluk bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekiplerinin suça ve suçlulara yönelik sürdürdüğü kararlı operasyonlar kapsamında istihbarat birimlerinin uzun süredir takip ettikleri uyuşturucu satıcılarına yönelik 15 Kasım Cuma günü operasyon düzenlendi.
Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ile narkotik arama köpeğinin de katıldığı operasyon sonucunda Karasu ilçesi Üçoluk Mahallesi Uzundüz mevki’inde ikamet eden C.A. ile kardeşi M.A.’in evlerinin arkasında bulunan fındıklık bahçesinde yapılan aramalarda kavanoz ve bidon içerisinde saklanmış vaziyette 9 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda her iki şahısta gözaltına alınarak 16 Kasım Cumartesi günü mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. C.A. ve M.A. isimli 2 kardeş çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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