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Fındıkta Fiskobirlik'in devreye girmesi üreticiyi sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

TRABZON'da Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, bölgede hasadı süren fındıkta Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (Fiskobirlik), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına fındık alımlarına ilişkin, "TMO, piyasaya girmesi çiftçilerimiz adına çok sevindirici bir durumdu.

Aleyna KESKİN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON'da Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, bölgede hasadı süren fındıkta Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (Fiskobirlik), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına fındık alımlarına ilişkin, "TMO, piyasaya girmesi çiftçilerimiz adına çok sevindirici bir durumdu. Şimdi de Fiskobirlik’in de devreye girmesi, onun kat kat üzerinde sevindirici bir durumdur" dedi.

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, Fiskobirlik'in bugünden itibaren TMO şartlarında, yine aynı kuruma devredilmek üzere fındık alımına başlayacaklarını açıklamasını ve bölgede hasadı süren fındığı değerlendirdi. Fiskobirlik'in devreye girmesinin sevindirici olduğunu belirten Eyüpoğlu, "Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) piyasaya girmesi çiftçilerimiz adına çok sevindirici bir durumdu. Şimdi de Fiskobirlik’in de devreye girmesi, onun kat kat üzerinde sevindirici bir durumdur. Şu an için TMO 17, 16,5 ve 15,5 lira olarak 3 çeşit fiyat açıklamıştır 50 randıman üzerinden. Ama burada 58 randıman yani 18 lira 75 kuruşa da alım noktalarında fındık satılmıştır. Bu bizi son derece memnun etmiştir. Fiskobirlik’in devreye girmesi toprak mahsulleri adına çiftçimizi çok memnun edecektir. Çünkü TMO şu an için 15 Ekim’e kadar randevular vermektedir. Fiskobirlik de devreye girerek devirlerini biraz daha aşağı çekerek üreticilerini daha erken zamanda fındığını satarak ve parasını alarak cebine parasını koyacaktır. Çiftçiler adına çok memnun edici bir durumdur şu an için yapılan uygulama" dedi.

'ÜRETİCİLERİMİZ SABIRLI OLSUN'

Fındıkta kota uygulamasına ilişkin konuşan Eyüpoğlu, üreticilere sabırlı olmaları uyarısında da bulunarak, "Akçaabat için değerlendirirsek şu an için dekara 85 kilogram kota uygulaması var. Bu aslında burada bahçelerde yaptığımız verim ve kalite artışı çalışmalarında 250-300 kilogramları yakaladık. Kota uygulaması bizi biraz mağdur edecek pozisyondadır ama bir şekilde çözeceğiz diye düşünüyorum. Üreticilerimiz sabırlı olsunlar, bizimle irtibata geçsinler. TMO veya Fiskobirlik dışında kimseye fındık vermesinler. Çünkü şu an serbest piyasadaki fiyatlar 14,5 ila 15 lira bantlarındadır. Üreticilerimizin cebine daha çok para girmesi için biraz daha sabırlı olmaları gerekiyor. TMO ve Fiskobirlik piyasada hiç kimsenin mağdur olmayacağı şekilde fındık alacaktır" diye konuştu.

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