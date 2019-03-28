"Fındıkta kalite artışını ödev olarak görüyor olmamız lazım"

GİRESUN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fındıkta kalite artışını mutlaka önümüzde bir ödev olarak görüyor olmamız lazım, bahçelerin yenilenmesini mutlaka ödev olarak görüyor olmamız lazım." dedi. Pakdemirli, Giresun Valiliği ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Valilikte gerçekleştirdikleri koordinasyon toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı yatırımlarını değerlendirdiklerini, gelecekte neler yapacaklarını tartıştıklarını söyledi. AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu'nun da projelerini değerlendirdiklerini belirten Pakdemirli, Bakanlık olarak, Şenlikoğlu'nun projelerinin yanında olduklarını ifade etti. Pakdemirli, Giresun'da kenevirle ilgili bir beklenti olduğuna işaret ederek, "Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz Bakanlığımıza bu konuyla ilgili başvuruları yapmış durumdadır. Biz konunun olumlu neticelendirilmesi konusunda her türlü gayreti Ankara'da sarf edeceğimizi ifade edelim. Bu işin altyapısını kurmamızla beraber Giresun da kenevir ekilen illerin en başında olur." diye konuştu.

- "Fındıktaki verimlilik artışı son derece önemli" Giresun'un bir fındık merkezi olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti: "Giresun'a gelince fındık konuşmadan olmuyor, mutlaka fındığı da konuşmamız gerekiyor. Fındığı konuşurken de tabii bizim 11-12 Nisan'da yapacağımız bir çalıştay var, fındığımızı sadece fiyat bazlı değil, sadece bugün bazlı değil, önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda hatta 20-25 yılda nerede görmek istediğimize dair çok ciddi bir çalışma, hem bilimsel hem de tüm paydaşların katılacağı bir çalışma yapıyor olacağız. Buradan da katılmak isteyenlerin hepsine davetimizi çıkarmış olalım." Bakan Pakdemirli, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) son derece önemli olduğuna işaret ederek, FİSKOBİRLİK'i de desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Fındıktaki verimlilik artışının öneminin altını çizen Pakdemirli, "Ama dünyadaki rekoltenin 3'te 2'sini yapan bir ülke olarak buradaki rekabetçi avantajımızı mutlaka devam ettiriyor olmamız lazım. Fındıkta kalite artışını mutlaka önümüzde bir ödev olarak görüyor olmamız lazım, bahçelerin yenilenmesini mutlaka ödev olarak görüyor olmamız lazım. Örnek bahçeleri her köyde mutlaka yapıyor olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, bu konuda milyonlarca lira alan bazlı destek ve mazot desteğinin ödendiğini ifade ederek, "20 milyona yakın mazot gübre desteği sadece Giresun'a, 160 milyon da alan bazlı destek bu konuda ödenmiş oldu." dedi. - "Balıkçılık önemli" Balıkçılığın önemli olduğunu da belirten Pakdemirli, "10 bin ton daha yetiştiricilikle ilgili Giresun'a bir ekstra kapasite sağlamak üzere anlaşmış bulunmaktayız. Bu da Giresun'a başlangıçta 300, akabinde de 3 bin kişilik istihdam sağlayacak potansiyeli içinde barındırıyor." ifadesini kullandı. Pakdemirli, Belediye Başkan adayı Şenlikoğlu'nun projelerinde yer alan balıkçı barınaklarıyla ilgili revizyon taleplerini aldıklarını dile getirerek, bunların da olumlu sonuçlandırılması noktasında gereğini yapıyor olacaklarını aktardı. Giresun'un içme suyuna değinen Pakdemirli, 2050 yılına kadar Giresun'un içme suyunu karşılayacak plan ve projeyi hızlı bir şekilde yatırım programına alıp, bitireceklerini kaydetti. Pakdemirli, Aksu ve Batlama bölgesine ıslah ve rekreasyon çalışmalarıyla ilgili beklenti olduğuna değinerek, şunları kaydetti: