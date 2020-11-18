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Fındıktan turşu yaptı! En iyi turşunun püf noktasını verdi, kapış kapış gidiyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.11.2020 09:02 | Son Güncelleme:
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Fındıktan turşu yaptı! En iyi turşunun püf noktasını verdi, kapış kapış gidiyor

Samsun'un İlkadım ilçesindeki iş yerinde 10 yıldır turşuculuk yapan Zakir Tozlu, turşusunu yaptığı meyve ve sebzelerin farklılığı ile de dikkat çekiyor. Tozlu, aralarında fındık, ceviz, muz, çilek, brokoli, mandalina, karpuz kabuğu ve midyenin de bulunduğu 110 çeşit turşu yapıp satıyor.

Samsun'da 10 yıldır turşuculuk yapan Zakir Tozlu, aralarında fındık, ceviz, muz, çilek, brokoli, mandalina, karpuz kabuğu ve midyenin de bulunduğu 110 çeşit turşu yapıp satıyor. Turşu limonla mı sirkeyle mi yapılır tartışmasının her zaman yaşandığını belirten Tozlu, iyi ve lezzetli bir turşunun sirkeyle yapılabileceğini savunuyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte turşu tüketiminin de artarken vatandaşlar en çok fasulye, biber, lahana, salatalık, domates, pancar ve acur turşularını tercih ediyor.

'FINDIK KARADENİZİN İNCİSİ NEDEN YAPMAYALIM?' DEDİM, TURŞUSUNU YAPTIM'

Turşu yapımına ilk başladığında herkesin sıklıkla yaptığı ve bilenen sebze ve meyveleri kullandığını ancak daha sonra çeşidi artırmaya çalıştığını dile getiren Tozlu, "Klasik turşusu yapılan sebzelerin yanında özellikle meyve turşuları yapmaya da başladım. Muş, çilek, fındık, kuşburnu, ceviz, mandalina, portakal turşularını görenler ilk başta çok şaşırıyorlar. Son olarak midye turşusu yaptım o da en ilginç turşulardan birisi oldu. İnsanlar belki 10 çeşit turşu biliyordur biz 110 çeşit turşu yapıyoruz. Mesela fındık Karadeniz'in incisidir, neden turşusunu yapmayalım dedim ve onun da turşusunu yaptım" dedi.

'SEBZE KALİTELİ OLACAK SONRA SİRKE KULLANILACAK'

İyi bir turşu yapmamanın sırrının ilk olarak sebzenin kalitesinden geçtiğini belirten Tozlu, "İyi bir sebze ile turşuyu yapmamız gerekiyor. Turşunun güzel ve leziz olması için muhakkak sirke kullanmamız gerekiyor. Kaya tuzu, sarımsak, karabiber, defne yaprağı gibi malzemeleri içine koyduğumuzda turşumuz her zaman güzel olacaktır. Yeşilçam'da 'Neşeli Günler' filminde de konu olduğu gibi turşu sirkeden mi limondan mı yapılır diye söylenir günümüze baktığımız zaman limonla istenilen sayı belki yüzde 5'tir. Limonla yapanlara saygı duyuyoruz, onlar da üstatlarımız ama biz sirkeyi tercih ediyoruz" diye konuştu.

'PANDEMİ NEDENİYLE TALEP ARTTI'

Turşunun daha çok sonbahar ve kış aylarında tüketildiğini ifade eden Tozlu, "Pandemi ilk başladığında talepte ciddi anlamda çok yükselme olmuştu. Bütün turşu çeşitlerimizi neredeyse yetiştiremedik diyebilirim. Şu anda da Covid-19 devam ediyor tabi keşke bu hastalık olmasa da biz normal işimizi yapmış olsak. Ama bu süreçte, turşu, turşu suyu, şalgam, sirke fazlasıyla tüketilmeli çünkü bağışıklık sisteminin ilacı bunu hepimiz biliyoruz. İnsanlara bol bol turşu yiyin diyoruz" şeklinde konuştu.

(DHA)

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