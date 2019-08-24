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Fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi; Seferler durdu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Yılmaz OKUR - İstanbul DHA - FATİH Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı.

Yılmaz OKUR - İstanbul DHA - FATİH Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı.
Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K. minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, tramvay yoluna girerek refüje çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.
Kaza nedeniyle Fındıkzade-Çapa arasındaki seferler bir süre aksadı. Bazı yolcular tramvaydan inerek yürüdü.
Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(FOTOĞRAFLI)

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