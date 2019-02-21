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Finike portakalı dalında alıcı buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

FİNİKE Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Finike portakalı hasadının devam ettiğini, ürünün dalında kalma riski olmadığını ve kalitesine göre dalında 1.40-1.60 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.

Finike portakalı dalında alıcı buluyor

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - FİNİKE Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Finike portakalı hasadının devam ettiğini, ürünün dalında kalma riski olmadığını ve kalitesine göre dalında 1.40-1.60 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.
Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, narenciye sezonunu değerlendirdi. Finike'de, narenciyenin toplamda 35 bin dekar alanda, portakalın ise 31 bin dekar alanda üretildiğini belirten Sarıçobanoğlu, 1 Kasım itibariyle başlayan hasadın yaklaşık 45 gün kadar daha süreceğini tahmin ettiklerini söyledi. Finike portakalının dalında kaldığına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını aktaran Sarıçobanoğlu, bu sezon ürünün erken bitme ihtimaline dikkati çekerek, şunları söyledi:
"'Finike portakalı dalında kaldı' diye paylaşımlar oluyor ama bunlar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Finike portakalı hiçbir zaman dalında kalmaz. Hatta bu sezon geçen sezona göre daha erken bitecek diye tahmin ediyoruz. Sezonun ortalarına geldik. Son yaşanan afetlerde ürün kaybımız da oldu ancak sezon 45 gün daha devam eder. Turfanda fiyatlar kalitesine göre 1.50- 1.60 lirayla başlamıştı. Sezon içinde ürün bollaştığı için 1.20 lira, 1.30 lira, hatta 1 liraya kadar düştüğü oldu. Şu anda yine 1.40 lira, 1.60 liraya kadar portakal dalında alıcı buluyor. Sezon sonu ürün de azalacağı için portakalın 2 liraya kadar yükseleceğini umuyoruz."
'FİNİKE PORTAKALI DÜNYA BİRİNCİSİ SEÇİLMİŞTİR'
Tadı, kokusu, aromasıyla markalaşan ve coğrafi işarete sahip Finike portakalının kalitesine de değinen Başkan Sarıçobanoğlu, "3 tarafı dağlarla kaplı, bir tarafı deniz olan ve yayladan esen soğuk rüzgarlardan dolayı alüvyon toprak yapısıyla özdeşleşmiş Finike portakalı, mükemmel bir aroma meydana getirmiştir. Zaten 1998'de Kaliforniya'da yapılan yarışmada Finike portakalı dünya birincisi seçilmiştir. Finike portakalı markasını başka portakallara vuruyorlardı. Önceki yıllarda denetim çok olmadı ama bu yıl Finike Meyve Üreticiler Tarımsal Birliği başkanımız ve ekibi belli noktalarda denetimlere başladı. Kimse Finike çiftçisinin emeğini yiyemez. Finike portakalı markasını da başka ürünün kasasına yazamaz. Çünkü bunu yapmanın çok büyük cezaları vardır" dedi.
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Finike portakalı dalında alıcı buluyorFinike portakalı dalında alıcı buluyorFinike portakalı dalında alıcı buluyor

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