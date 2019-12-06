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Finike'de fuhuş operasyonu: 12 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 21:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'da jandarma ekiplerince Finike, Kumluca ve Elmalı ilçelerinde 14 adrese eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 12 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, (DHA)- ANTALYA'da jandarma ekiplerince Finike, Kumluca ve Elmalı ilçelerinde 14 adrese eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 12 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fuhuş soruşturması kapsamında, Antalya Jandarma Komutanlığı ve Finike Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özbekistan ve Kırgızistan'dan iş bulma, rahat çalışma, çok para kazanma vaatleriyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara, tehdit, baskı, cebir ve şiddet uygulamak suretiyle fuhuş yaptırdıklarını belirledikleri şüphelileri takibe aldı. Jandarmanın takibi sonucunda, şüphelilerin kadınları sürekli kontrol altında tutabilecekleri evlerde barındırdıkları ve aynı evlerde zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edildi.
Jandarma ekipleri Finike, Kumluca ve Elmalı ilçelerinde 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.A, M.Ç, M.S, Ö.D, S.A, Y.B, A.G, İ.A, Ö.P, M.Ç, E.Ş ile B.M. gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırılan 1'i Türk, 2'si Gürcistan ve 3'ü de Azerbaycan uyruklu 6 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin ev ve araçlarından yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 14 sim kart, 5 pasaport, 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 12 şüpheli, 'zorla fuhuş yaptırmak, 'fuhşa teşvik, aracılık etme ve yer temini' suçlarından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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