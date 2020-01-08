Finike’de fuhuştan kurtarılan kadından frengi çıktı

Antalya’nın Finike ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda kurtarılan 5 kadından Gürcistan uyruklu M.K’da frengi(bel soğukluğu) hastalığı olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 5 Ocak günü Finike ilçesinde yapılan fuhuş operasyonun ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine götürülen 4 Gürcistan ve 1 Moldova uyruklu olmak üzere toplam 5 kadının sağlık kontrolü yapıldı. Yapılan sağlık tetkiklerin sonucunda 9 Kasım tarihinde otele giriş yaptığı belirlenen Gürcistan uyruklu M.K.’de frengi hastalığı olduğu tespit edildi. Finike ilçesi ve çevresinde bu kadınla cinsel birliktelik yaşayanların sağlık merkezlerine başvurmaları gerektiği bildirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.A. ve A.S.’nın Türkiye’ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, Finike’de işletmeciliğini yaptıkları otel ve otele ait müzikholde konsomatris olarak çalıştırdıkları, aynı zamanda para karşılığında fuhuşa zorladıkları tespit edildi.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ekiplerce söz konusu adrese baskın düzenlendi. 4 Gürcistan, 1 Moldova uyruklu olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu kadın fuhuştan kurtarıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

