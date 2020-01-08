HABER
  4. Finike’de fuhuştan kurtarılan kadından frengi çıktı

Finike’de fuhuştan kurtarılan kadından frengi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Antalya’nın Finike ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda kurtarılan 5 kadından Gürcistan uyruklu M.K’da frengi(bel soğukluğu) hastalığı olduğu tespit edildi.Edinilen bilgiye göre, 5 Ocak günü Finike ilçesinde yapılan fuhuş operasyonun ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine götürülen 4 Gürcistan ve 1 Moldova uyruklu olmak üzere toplam 5 kadının sağlık kontrolü yapıldı.

Antalya’nın Finike ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda kurtarılan 5 kadından Gürcistan uyruklu M.K’da frengi(bel soğukluğu) hastalığı olduğu tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, 5 Ocak günü Finike ilçesinde yapılan fuhuş operasyonun ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine götürülen 4 Gürcistan ve 1 Moldova uyruklu olmak üzere toplam 5 kadının sağlık kontrolü yapıldı. Yapılan sağlık tetkiklerin sonucunda 9 Kasım tarihinde otele giriş yaptığı belirlenen Gürcistan uyruklu M.K.’de frengi hastalığı olduğu tespit edildi. Finike ilçesi ve çevresinde bu kadınla cinsel birliktelik yaşayanların sağlık merkezlerine başvurmaları gerektiği bildirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.A. ve A.S.’nın Türkiye’ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, Finike’de işletmeciliğini yaptıkları otel ve otele ait müzikholde konsomatris olarak çalıştırdıkları, aynı zamanda para karşılığında fuhuşa zorladıkları tespit edildi.
Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ekiplerce söz konusu adrese baskın düzenlendi. 4 Gürcistan, 1 Moldova uyruklu olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu kadın fuhuştan kurtarıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Fırtınadan kışlık yakacaklarını çıkardılarFırtınadan kışlık yakacaklarını çıkardılar
TOKİ'den kurayla ev sahibi oldularTOKİ'den kurayla ev sahibi oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili davada karar

Korkunç cinayetle ilgili davada karar

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

Son dakika... Esenyurt'ta hareketli anlar! Silah çekip kendisini eve kilitledi

İstanbul'da hareketli anlar! Silah çekip...

21 saatin ardından Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü!

Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü!

İBB'den üniversitelilere eğitim yardımı! Yeni başvuru tarihleri açıklandı

15 bin kişilik kontenjan boş kaldı!

Son dakika: PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne darbe! Esme Erat etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.