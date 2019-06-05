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Finike'de makilik yangını kontrol altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 12:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Finike ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.

Finike'de makilik yangını kontrol altında

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.
Yuvalı Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle makilik alanda başlayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Finike ve Kumluca orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler 20 arazöz, 5 ilk müdahale aracıyla karadan, 3 yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale etti. Yaklaşık 8 hektar makilik alanda etkili olan yangının söndürülmesi için gece boyunca ekipler çalışmaları sürdürdü.
Yangın, bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı.

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Finike'de makilik yangını kontrol altındaFinike'de makilik yangını kontrol altında

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