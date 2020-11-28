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Finike’de uyuşturucu ticaretine tutuklama

28.11.2020 16:32 | Son Güncelleme:
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Finike’de uyuşturucu ticaretine tutuklama

Antalya’nın Finike ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri , uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarına devam etti.

Antalya’nın Finike ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri , uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarına devam etti. M.K’nin Finike ilçesinde uyuşturucu madde ticareti için bir otelde kalacağı ihbarını alan ekipler teknik takibe başladı. Otele yapılan baskında M.K’nin odasında 97 ekstacy hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. M.K, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan hazırlanan tahkikatın ardından, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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