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  4. Finiş çizgisinde piste giren kedi yarışın son anlarına damgasını vurdu

Finiş çizgisinde piste giren kedi yarışın son anlarına damgasını vurdu

İLGİNÇ HABERLER  | 14.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

İstanbul'da gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası sürerken, erkekler 100 metre finalinin son anlarında piste giren kedi renkli bir görüntü oluşturdu.

Burhan Felek Spor Kompleksi içindeki Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde yapılan 100 metre yarışında bir kedi, sporcuların finiş çizgisine geldiği anda piste girdi.

Sporcuların son gayretle yarışı önde tamamlamak için hamle yaptığı sırada tribünlerin olduğu bölümden hızla piste giren kedi, finiş çizgisi önünde bazı atletlerin önünden geçerek pistin karşısına ulaştı.

Kedinin, pistteki kıyasıya mücadele sırasında sporcuların arasına girmesi 100 metre yarışında hafızalarda renkli bir görüntü bıraktı.

(AA)

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