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Finlandiya 30 yıl aradan sonra Bağdat Büyükelçiliğini açtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 15:41 | Son Güncelleme

Finlandiya yaklaşık 30 yıldır kapalı olan Irak Büyükelçiliğini yeniden açtığını bildirdi.Irak’ın başkenti Bağdat olmak üzere ülkede uzun süredir devam eden hükümet karşıtı protestolar devam ederken Finlandiya, yaklaşık 30 yıldır kapalı olan Irak Büyükelçiliğini yeniden açtı.Irak’ın Finlandiya Büyükelçisi olarak göreve getirilen Vesa Hakkinen, büyükelçiliğin yeniden açılmasının iki ülke arasındaki ticari ilişkiler açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti.Hakkinen, 4 kişilik diplomat ekibinin İsveç Büyükelçiliğinin de bulunduğu binada yer alacağını ifade etti.Finlandiya’nın Bağdat Büyükelçiliği 1991 yılındaki Körfez Savaşı öncesi Irak’tan çekilmişti.

Finlandiya yaklaşık 30 yıldır kapalı olan Irak Büyükelçiliğini yeniden açtığını bildirdi.
Irak’ın başkenti Bağdat olmak üzere ülkede uzun süredir devam eden hükümet karşıtı protestolar devam ederken Finlandiya, yaklaşık 30 yıldır kapalı olan Irak Büyükelçiliğini yeniden açtı.
Irak’ın Finlandiya Büyükelçisi olarak göreve getirilen Vesa Hakkinen, büyükelçiliğin yeniden açılmasının iki ülke arasındaki ticari ilişkiler açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti.
Hakkinen, 4 kişilik diplomat ekibinin İsveç Büyükelçiliğinin de bulunduğu binada yer alacağını ifade etti.
Finlandiya’nın Bağdat Büyükelçiliği 1991 yılındaki Körfez Savaşı öncesi Irak’tan çekilmişti.

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