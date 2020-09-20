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Finlandiya bandıralı yolcu gemisi Baltık Denizi’nde karaya oturdu

DÜNYA HABERLERİ  | 20.09.2020 17:25 | Son Güncelleme

Baltık Denizi'ndeki Aland Adası kıyısında 200 kadar yolcu ve 80 mürettebat bulunan Amorella adlı Finlandiya bandıralı yolcu gemisi karaya oturdu.

Finlandiya bandıralı yolcu gemisi Baltık Denizi’nde karaya oturdu

Finlandiya'dan Stockholm'e günlük seferler düzenleyen gemi, yerel saatle 00.50 civarında İsveç kıyılarına yakın Mariehamn şehrinde karaya oturdu. Geminin sahibi olduğu Viking Line şirketi İskandinavya bilgi sorumlusu Eleonora Hansi yaptığı açıklamada, " Gemimiz ufak bir kaza geçirerek karaya oturdu. Yaralanma yok ve hayatı tehlike yok" dedi. Hansi, gemide 200 kadar yolcu ve 80 mürettebat olduğunu ifade etti.

GEMİDEKİ YOLCULAR TAHLİYE EDİLİYOR

Batı Finlandiya Sahil Güvenlik yetkilileri ise konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Amorella sağlam bir şekilde karada duruyor. Gemideki 281 kişi acil tehlike altında değil, ancak kaptan herkesin gemiden tahliye edilmesine karar verdi" dedi. Geminin neden karaya oturduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

DHA

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