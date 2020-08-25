HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Başbakandan öneri: Mesai 6 saate düşürülsün

Başbakandan öneri: Mesai 6 saate düşürülsün

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 10:10 | Son Güncelleme

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, günlük çalışma saatlerinin kısaltılmasının daha verimli olacağını ifade ederek, “Günde 8 saat yerine 6 saat çalışma daha verimli olacak. Bu verim ile dengeleme sağlanacak” dedi.

Başbakandan öneri: Mesai 6 saate düşürülsün

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 2019 Ağustos ayında Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı olduğu dönemde haftada 4 gün ve günde 6 saat çalışma şeklinin uygulanması gerektiğini belirtmiş ve bu sözleri gündem olmuştu.

Finlandiya’nın Tampere şehrinde 2 gündür devam eden Sosyal Demokrat Parti (SDP) kongresine tek aday olarak katılan ve tekrar parti başkanlığına seçilen Marin önerisini tekrarlayarak, “Günde 8 saat yerine 6 saat çalışma daha verimli olacak. Bu verim ile dengeleme sağlanacak” dedi.

Marin, ”Çalışma saatlerinin azaltılması ile çalışanlarımızın daha iyi bir çalışma hayatına nasıl kavuşacaklarına dair somut adımlar atmalıyız. Kısa çalışma saatlerinin verimi daha yükselteceğini ve mevcut hükümetin güçlü kamu maliyesi ve istihdamı yüzde 73.7’den yüzde 75’e çıkarma hedefleri ile çelişmiyor” ifadelerini kullandı.

Finlandiya’da mevcut hükümet 5 partili koalisyon ortakları tarafından yönetiliyor.

Hükümetin kısa çalışma saatleri ile ilgili şu an resmi bir çalışması bulunmuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
Cami saldırısında 9 kez vurulan Temel Ataçocuğu konuştu!Cami saldırısında 9 kez vurulan Temel Ataçocuğu konuştu!
AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama!AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama!
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
Hindistan'da çöken 5 katlı binanın enkazından 60 kişi kurtarıldı
Hindistan'da çöken 5 katlı binanın enkazından 60 kişi kurtarıldı
Sekiz aylık hamile eşini öldürmüştü, idam cezası kaldırıldı
Sekiz aylık hamile eşini öldürmüştü, idam cezası kaldırıldı
Alman doktorlar konuştu: Testler Navalny'nin zehirlendiğini gösteriyor
Alman doktorlar konuştu: Testler Navalny'nin zehirlendiğini gösteriyor
Cami saldırısında 9 kez vurulan Temel Ataçocuğu konuştu!
Cami saldırısında 9 kez vurulan Temel Ataçocuğu konuştu!
Times: Doğu Akdeniz'deki gerilim büyüyor
Times: Doğu Akdeniz'deki gerilim büyüyor
'Daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıyayız'
'Daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıyayız'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.