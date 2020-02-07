Babalar da 7 ay ücretli doğum izni kullanabilecek

Ücretli ebeveynlik izni, her ebeveyn için 164 güne, toplamda da 14 aya çıkarılacak.

Finlandiya bu değişikliklerle "cinsiyet eşitliğini" teşvik etmek istiyor.

Dünyanın en genç başbakanı olan Sanna Marin, Finlandiya'da cinsiyet eşitliğini sağlamak için hala alınması gereken yol olduğunu söylemiş ve babaların, çocukları küçükken onlarla yeterince zaman geçirmemesinden şikayet etmişti.

Finlandiya'da mevcut doğum izni 4,2 ay. Babalar ise, çocukları iki yaşına gelinceye dek 2,2 ay izin kullanabiliyor. Buna ek olarak ebeveynler arasında paylaşılabilecek altı aylık bir izin de var, ancak, babaların sadece dörtte biri bu haklarını kullanıyor.

Yeni plana göre, her bir ebeveyne 164 günlük izin verilecek ve bu iznin yalnızca 69 günü, çiftler arasında aktarılabilecek.

Bekar anneler ise her iki ebeveyne verilen iznin toplamı kadar izin kullanabilecek.

'SIKINTILARA DİKKAT ÇEKİLİYOR'

Diğer bir İskandinav ülkesi İsveç'te ise Avrupa'nın en uzun ebeveynlik izni kullanılıyor. Burada çocuğun doğumundan itibaren her ebeveyn 240 gün izin alabiliyor.