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Finlandiya’da koronavirüs vakaları arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2020 17:10 | Son Güncelleme

Finlandiya’da korona virüs vakaları yeniden arttı. Ülkede artışın nedeni olarak ise okulların açılması gösteriliyor.

Finlandiya’da koronavirüs vakaları arttı

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Finlandiya’da alınan tedbirler gevşetildi.

Okulların açıldığı Finlandiya’da koronavirüs vakalarının arttığı belirtiliyor.

Yerel kaynaklar 14 Mayıs’ta açılan okulların koronavirüsün artışındaki en önemli faktörlerden biri olabileceğini açıkladı. Ancak bazı yetkililer okulların yeniden açılmasının vaka artışıyla bağlantısına dair bir kanıt olmadığını ifade etti.

Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) Sağlık Güvenliği Dairesi Müdürü Mika Salminen düzenlediği basın toplantısında, okulların açılmasının üzerinden çok zaman geçmediğini ifade ederek, “Zaman çok kısa ancak şu ana kadar hiçbir kanıt görmedik” ifadelerini kullandı.

Finlandiya’da neredeyse iki aylık sürenin ardından okullar 14 Mayıs’ta yeniden açılmıştı. Okulların açılmasıyla uzun zamandır görmediği sınıf arkadaşlarına kavuşan öğrenciler dersleri sosyal mesafe kurallarına göre yapıyor.

Finlandiya’da korona virüs nedeniyle toplam vaka sayısı 6 bin 743’e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 313 oldu.

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