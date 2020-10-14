Finlandiya’da penis fotoğrafı gönderenlere 6 ay hapis cezası

Finlandiya’da şu an yalnızca fiziksel olarak yapılan cinsel tacizin yasal karşılığı var. Finlandiya’da çıplak fotoğraf ve video göndererek taciz edenler yargılansa da, yasalar eylemin cinsel boyutunu tanımıyor. Ancak Finlandiyalılar bu durumu değiştirmek istiyor ve bu doğrultuda çıkarılan yasa tasarısıyla gelecek yıl yasanın değişmesini planlanıyor.

Finlandiya Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yasanın “fotoğraf veya mesaj yoluyla sözlü taciz, başkasının fotoğrafını çekmek veya teşhir” şeklinde değişeceği bildirildi. Yasanın ihlali durumunda para cezası veya altı aya kadar hapis cezası öngörülüyor. Suçun ciddiyetine bağlı olarak ceza değişebilir.

Finlandiya’da yapılan bir araştırma sonucunda, şaşırtıcı derecede yüksek sayıda kadının internette cinsel tacize uğradığı ortaya çıktıktan sonra yasa değişikliği gündeme geldi.

Plan International tarafından gerçekleştirilen ve dünya çapında yapılan bir araştırmaya katılan kadınlardan 14.000’den fazlası en az bir kez tacize uğradığını söyledi. Araştırma ayrıca 15-25 yaş aralığındaki kadınların %35’inin cinsel içerikli ve müstehcen fotoğraflar ve görüntüler alarak tacize uğradığını ortaya çıkardı.