HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Finlandiya’da penis fotoğrafı gönderenlere 6 ay hapis cezası

Finlandiya’da penis fotoğrafı gönderenlere 6 ay hapis cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2020 12:47 | Son Güncelleme

Finlandiyalı yetkililer, istenmeyen müstehcen fotoğraflara hapis cezası getirerek, sanal tacizi önlemeyi amaçlıyor.

Finlandiya’da penis fotoğrafı gönderenlere 6 ay hapis cezası

Finlandiya’da şu an yalnızca fiziksel olarak yapılan cinsel tacizin yasal karşılığı var. Finlandiya’da çıplak fotoğraf ve video göndererek taciz edenler yargılansa da, yasalar eylemin cinsel boyutunu tanımıyor. Ancak Finlandiyalılar bu durumu değiştirmek istiyor ve bu doğrultuda çıkarılan yasa tasarısıyla gelecek yıl yasanın değişmesini planlanıyor.

Finlandiya Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yasanın “fotoğraf veya mesaj yoluyla sözlü taciz, başkasının fotoğrafını çekmek veya teşhir” şeklinde değişeceği bildirildi. Yasanın ihlali durumunda para cezası veya altı aya kadar hapis cezası öngörülüyor. Suçun ciddiyetine bağlı olarak ceza değişebilir.

Finlandiya’da yapılan bir araştırma sonucunda, şaşırtıcı derecede yüksek sayıda kadının internette cinsel tacize uğradığı ortaya çıktıktan sonra yasa değişikliği gündeme geldi.

Plan International tarafından gerçekleştirilen ve dünya çapında yapılan bir araştırmaya katılan kadınlardan 14.000’den fazlası en az bir kez tacize uğradığını söyledi. Araştırma ayrıca 15-25 yaş aralığındaki kadınların %35’inin cinsel içerikli ve müstehcen fotoğraflar ve görüntüler alarak tacize uğradığını ortaya çıkardı.

Finlandiya’da yasama danışmanı olan Sami Kiriakos, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ankete dayalı araştırma sonuçları gösteriyor ki, cinsel taciz oldukça yaygın ve bu tür davranışların mağdurları genellikle kadınlar. Bu nedenle konunun yasada nasıl ele alınacağını düşünmek çok önemli” dedi ve sanal tacizin soruşturulmasının zor olabileceğini belirtti.

Çıkarılması planlanan yasa, aynı taciz davranışında bulunan kadınlar için de geçerli olacak. Finlandiya’da güncellenmesi planlanan tek yasa bu değil. Ülkede ayrıca tecavüzün yasal tanımının değişmesi de gündemde. Kanundaki güncellemeyle birlikte yasa, fiziksel şiddet veya fiziksel şiddet tehdidi yerine rıza dışı cinsellik olarak değişecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Azerbaycan'dan çok önemli açıklamaAzerbaycan'dan çok önemli açıklama
O sınavın sonuçları için MEB tarih verdi!O sınavın sonuçları için MEB tarih verdi!
En Çok Okunan Haberler
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
KKTC'de hükümet düştü
KKTC'de hükümet düştü
Diğer Haberler
Avusturya Başbakanı Kurz’dan Türkiye’ye yaptırım tehdidi
Avusturya Başbakanı Kurz’dan Türkiye’ye yaptırım tehdidi
ABD'deki üniversitede alarm: Bazı öğrenciler para kazanmak için koronavirüse yakalanıyor olabilir
Öğrenciler para kazanmak için koronavirüse yakalanıyor olabilir!
Azerbaycan'dan çok önemli açıklama
Azerbaycan'dan çok önemli açıklama
Aragog'a benzeyen örümcek viral oldu! 'Ne olduğunu bilen var mı?'
Arka bahçesinde buldu! Öldürmüyor ama...
Önemli koronavirüs keşfi: Erken teşhis çok zor çünkü virüs ağrıyı kesiyor
Önemli koronavirüs keşfi: Erken teşhis çok zor çünkü virüs ağrıyı kesiyor
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması!
Yunanistan'dan önemli Türkiye açıklaması!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.