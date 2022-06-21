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Finlandiya'dan dikkat çeken açıklama! "Türkiye ile NATO Zirvesi'nde anlaşacağımıza inanmıyorum"

21.06.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin vetosuna karşın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme çabaları sürüyor. Teröre destek verdikleri gerekçesiyle Türkiye tarafından iki ülkenin olumsuz karşılanan üyelik süreci devam ederken Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Türkiye ile NATO Zirvesi'nde anlaşacaklarını inanmadığını dile getirdi. Niinistö ayrıca NATO'ya eylül ayından önce gireceklerini düşünmediğini belirtti.

Finlandiya'dan dikkat çeken açıklama! "Türkiye ile NATO Zirvesi'nde anlaşacağımıza inanmıyorum"

Niinistö, Finlandiya devlet televizyonu YLE'ye yaptığı açıklamada, NATO üyeliği konusunda Türkiye ile ilişkilerin seyrine değindi.

Türkiye'nin, talepleri konusunda geri adım atmadığını vurgulayan Niinistö, "Buna rağmen görüşmelerde bir ilerleme var ve müzakere sürüyor. Türkiye ile İspanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nde anlaşacağımıza inanmıyorum. Eylül'den önce NATO'ya gireceğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"YAPICI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİ"

İsveç Dışişleri Ann Linde de ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile İsveç arasında dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO müzakerelerini değerlendirdi.

Görüşmelerin yapıcı geçtiğini aktaran Linde, "Yapıcı görüşmeler gerçekleşti, burada en önemlisi de görüşmelerin devam edecek olmasıdır." dedi.

Linde, bu müzakerelerin uzun zaman almasına da hazır olduklarını sözlerine ekledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Finlandiya
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