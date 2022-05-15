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Finlandiya'dan sonra İsveç'ten de NATO üyeliği kararı geldi

15.05.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya hükümetinin NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiklerini açıklamasının ardından bir haber de İsveç'ten geldi. İsveç'te iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti, ülkenin NATO üyeliği yönünde karar aldı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bunun İsveç'in güvenliği için en iyi karar olduğunu belirtti.

Finlandiya'dan sonra İsveç'ten de NATO üyeliği kararı geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından, Finlandiya ve İsveç'ten NATO üyelikleri kararı geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "NATO ittifakına resmi başvurumuzu yapacağız" açıklamasında bulundu. İsveç'te ise iktidardaki Sosyal Demokrat Parti, ülkenin NATO üyeliğini destekleyeceklerini bildirdi.

Partiden yapılan açıklamada, "15 Mayıs'taki parti toplantısından çıkan karara göre, NATO üyeliğine başvuru yapılmasını destekliyoruz." ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, İsveç'te nükleer silahların veya kalıcı NATO askeri üslerinin yerleştirilmesine karşı olunduğu belirtildi.

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"TARİHİ BİR KARAR"

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin aldığı kararı "tarihi karar" olarak nitelendirdi.

Linde, "Bugün, İsveç Sosyal Demokrat Partisi, NATO savunma ittifakına üyelik başvurusuna 'evet' diyerek, tarihi bir karar aldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bir bütün olarak İsveç ve Avrupa'nın güvenlik durumunu kötüleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kararın yarın İsveç parlamentosunda tartışılmasının ardından İsveç ve Finlandiya'nın birlikte en geç çarşamba gününe kadar NATO'ya üyelik için başvuru yapacağı belirtildi. (AA-İHA)

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NATO Finlandiya İsveç
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