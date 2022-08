Finlandiya Devlet Başkanı Sanna Marin'e kadınlardan 'hareketli' destek!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan dans görüntüleri ile gündem olan 36 yaşındaki Finlandiya devlet başkanı Sanna Marin, günlerdir büyük bir kitle tarafından eleştirilmiş ve hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Ancak bir grup kadın eleştirilere karşı durdu ve sosyal medya üzerinden dans ettikleri anları paylaşarak Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e destek verdiler.

Başbakan Sanna Marin, "Dans ettim, şarkı söyledim. Bunlar tamamen yasal. Uyuşturucu kullanılan bir ortamda bulunmadım. Bir aile yaşamım var, bir iş yaşamım var ve arkadaşlarımla geçirdiğim boş zamanlarım var. Benim yaşlarımdaki herkes gibi." diyerek durumu açıklamıştı.

“Solidarity with Sanna”



Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky