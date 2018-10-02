Finlandiya İçişleri Bakanı Mikkanen, Suriyelilerle buluştu

GAZİANTEP (AA) - Finlandiya İçişleri Bakanı Kai Mikkanen, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte konaklayan Suriyelilerle buluştu.
Nizip'teki konteyner kente gelen Mikkanen ve beraberindeki heyet, burada bulunan kütüphane, meslek edindirme kursları, çamaşırhane, bilgisayar laboratuvarı ve resim kursunu gezdi.
Mekanlardaki Suriyeli misafirlerle sohbet eden Mikkanen, Sayyadi ailesinin kaldığı konteynere konuk oldu.
Kendisine ikram edilen yöreye özgü mırranın tadına bakan Mikkanen, Mecid Sayyadi'ye Suriye'deki gelişmelerle ilgili görüşünü ve konteyner kentteki yaşantılarını sordu.
Mecid Sayyadi ise savaşın ilk gününden itibaren Türkiye'nin kendilerine kucak açtığını ve onları ölümden kurtardığını dile getirdi.
Ailesiyle İdlib'den geldiğini anlatan Sayyadi, "Türkiye bizim için çok şey yaptı. Ama dünya devletleri, Türkiye bize sahip çıktı diye ekonomik yaptırım uygulamak istiyor. Suriye'de katil bir rejim var. Bizler vatanımızdan isteyerek ayrılmadık. Bir an önce ülkemize huzur gelsin ve evlerimize dönelim istiyoruz." diye konuştu.
Mikkanen, konteyner kentteki gezisi sırasında da Suriyelilerle sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilendi, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.
Mikkanen ve beraberindekiler, ziyaretin sonunda kendilerine eşlik eden Nizip Kaymakamı Kemal Şahin'den konteyner kent ile ilgili brifing aldı.
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