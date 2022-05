Finlandiya Meclisi NATO Başvurusunu Onayladı

Finlandiya Parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açtığı tarihi bir politika değişikliğiyle NATO askeri ittifakına üyelik başvurusunda bulunma önerisini büyük bir çoğunlukla onayladı.

Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve hükümet Pazar günü resmi olarak Finlandiya'nın üyelik başvurusunda bulunacağı kararını açıklamıştı ancak karar parlamentonun onayını bekliyordu.

Parlamento Başkanı Matti Vanhanen, 200 milletvekilinden 188'inin başvuru lehinde ve sekizinin aleyhte oy kullandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, kararı kutlamak için bir neden olmadığını çünkü "Avrupa'da savaş olduğunu" söyledi.

Haavisto, "Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği, bizim her zaman barışçı çözümler arayacağımız, barışsever bir ulus olduğumuz ve her çatışmaya her şeyden önce diplomatik çözümler arayacağımız şeklindeki temel düşüncemizi değiştirmeyecek" dedi.

Finlandiya’nın NATO üyeliği başvurusuna karşı çıkanlar arasında Finlandiya'nın beş partili koalisyonunun bir parçası olan Sol İttifak'tan bazı milletvekilleri var. Bu milletvekillerinden biri olan Markus Mustajarvi karara karşı bir öneriyle karşı çıktı ve kararın oylamaya sunulmasını sağladı.

Mustajarvi "Sınırımız, askeri ittifak ile Rusya arasında bir sınır haline gelecek. Yeni gerilimler sadece başvuru sürecinde bir risk değil, dış ve güvenlik politikamızın yeni ve kalıcı bir koşulu olacak" dedi.

Dışişleri Komisyonu, Salı günü erken saatlerde, bir Kuzey Avrupa ülkesi olan Finlandiya’nın üyelik başvurusunda bulunması gerektiğini parlamento gündemine taşıyarak, devlet yönetiminin kararına katıldığını gösterdi.

Komisyon Başkanı Jussi Halla-aho, "Çok sayıda uzmanı dinledikten ve parlamentodaki 10 komisyonun görüşlerini aldıktan sonra, Dışişleri Komisyonu, hükümetle Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvurması gerektiği konusunda hemfikir. Bu karar oybirliğiyle alındı" dedi.