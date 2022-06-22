Finlandiya olası Rus saldırısına karşı savaşmaya hazır olduğunu açıkladı

Finlandiya Genelkurmay Başkanı Timo Kivinen, ülkesinin olası bir Rus saldırısına karşı on yıllardır hazırlık yaptığını ve Rusya'nın olası bir saldırısında kendilerini sert bir şekilde savunacaklarını belirtti.

Finlandiya'nın önemli bir askeri mühimmata sahip olduğunu ifade eden Finlandiya Genelkurmay Başkanı, askeri olarak ellerindeki olanakların yanı sıra Finlandiyalıların savaşmak için yüksek motivasyona sahip olmalarını önemli bir etmen olarak ifade etti. Kivinen, "Ukrayna'daki savaşın şu anda kanıtladığı üzere, en önemli savunma hattı insanın iki kulağı arasındadır" dedi.

Finlandiya'nın askeri savunmasını, Ukrayna'da yaşanan savaşta Rusya'nın kullandığı gibi büyük bir ateş gücü, zırhlı kuvvetleri ve hava kuvvetleri kullanımına karşı bir çatışma için geliştirdiklerini söyleyen Kivinen, “Ukrayna, Rusya için zor bir lokma oldu ve Finlandiya da öyle olacaktır” diye konuştu.

FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİK BAŞVURUSU

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi olmak için başvuruda bulunduğunu hatırlatan Kivinen, örgüte dahil olurlarsa NATO'nun ortak hava kontrol sistemi sayesinde ülkelerinin erken uyarı kapasitesini artırabileceklerini belirtti.

NATO'nun kolektif savunma maddesine de atıfta bulunan Kivinen, Finlandiya'nın bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelerine yapılan bir saldırı olarak kabul edildiği bir ittifakın parçası olmanın caydırıcılığından da yararlanacağını söyledi. Ancak Finlandiya'ya olası bir saldırı olması halinde ülkenin savunmasının ana sorumluluğunun Finlandiya'da olacağını ifade etti.

On yıllardır askeri olarak bağlantısızlık politikasını izleyen Finlandiya, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasının ardından İsveç'le birlikte NATO üyesi olabilmek için Mayıs ayında resmi başvuruda bulundu. NATO'ya yeni üye kabulü için ittifakın 30 üyesinin de onayı gerekiyor. Ancak Türkiye, bu iki ülkenin terör örgütleri PKK ve DHKP-C ile aralarına mesafe koyamadıkları gerekçesiyle üyeliklerine soğuk bakıyor.

FİNLANDİYA'NIN ASKERİ KAPASİTESİ

1940'lı yıllarda doğudaki komşusu Sovyetler Birliği ile iki defa savaşan Finlandiya, bu savaşlarda yaklaşık 100 bin vatandaşını ve topraklarının onda birini kaybetti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra her ne kadar tarafsız olsa da Finlandiya askeri olarak savunmasını güçlü tuttu. 5,5 milyon nüfusa sahip olan Finlandiya'nın savaş zamanı için 280 bin asker ve 870 bin de yedek askeri bulunuyor. Finlandiya'da askerlik halen zorunlu tutuluyor.

Finlandiya gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunma harcamaları için kullanıyor. Bu oran, birçok NATO ülkesinin savunma harcamalarından daha fazlasına tekabül ediyor. Stoklarında 370 kilometreye kadar mesafe gidebilen seyir füzeleri bulunan Finlandiya, dört yeni savaş gemisi ile ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'den 64 adet F-35 savaş jeti sipariş etti. Finlandiya ayrıca Rusya sınırına duvar örmeyi planlıyor.

rtr,DW / DÇÜ,JD,TY

