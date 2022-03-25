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Finlandiya Rusya'ya Tren Seferlerini Durduruyor

25.03.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya ulusal demiryolları işletmesi Rusya’nın Saint Petersburg şehriyle Helsinki arasındaki tren seferlerinin Pazartesi günü itibariyle durdurulacağını açıkladı. Böylece Rus vatandaşlarının Avrupa’ya geçişte kullandıkları önemli yollardan biri daha kapanmış olacak.

Finlandiya Rusya'ya Tren Seferlerini Durduruyor

Yapılan açıklamada, Rusya’ya uygulanan ambargolar kapsamında Saint Petersburg ve Helsinki arasındaki Allegro isimli tren seferlerinin de durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başladığından bu yana Rusya’dan çıkan Rus vatandaşlarının söz konusu tren seferlerini yoğun olarak kullandıklarını ve son bir aydır hatta ciddi bir yoğunluk yaşandığını da belirtiliyor.

Finlandiya hükümeti, tren seferlerinin şu ana kadar devam etmesinin gerekçesini Rusya’da yaşayan Finlandiya vatandaşlarının ülkelerine kolayca dönebilmelerine yardımcı olmak olduğunu açıkladı.

Tren seferleri durdurulmasına karşın yetkililer Finlandiya ve Rusya arasındaki kara sınırının açık olduğunu araçlarla geçişin süreceğini belirtti.

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Finlandiya
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