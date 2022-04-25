Finlandiya ve İsveç Mayıs’ta NATO’ya Başvurmayı Planlıyor

Finlandiya ve İsveç basını, iki ülkenin NATO’ya girmek için Mayıs ayında başvuru yapacaklarını bildirdi. Finlandiya’nın Iltalehti ve İsveç’in Expressen gazeteleri haberi, konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdi.

Rusya’nın 2014’te Kırım’ı Ukrayna’dan ilhak etmesinden bu yana Kuzey Avrupa ülkeleri askeri ittifaklarını güçlendirmelerine rağmen, NATO’ya katılma seçeneğini değerlendirmemişlerdi. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, İsveç ve Finlandiya’yı uzun zamandır sürdürdükleri askeri tarafsızlıklarının ulusal güvenlikleri için en iyi seçenek olup olmadığı konusunda düşünmeye itti.

Iltalehti gazetesine göre, Finlandiya ve İsveç liderleri 16 Mayıs haftasında biraraya gelerek ittifaka katılma planlarını kamuoyuna ilan etmeyi düşünüyor.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti ancak Finlandiya ve İsveç’in benzer kararlar almalarını tercih edeceğini belirtti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise, iki hafta önce İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’u ziyaretinde, Finlandiya’nın konuyla ilgili kararını birkaç hafta içinde vermesini beklediğini bildirmişti.

İsveç Dışişleri Bakanlığı’na henüz konuyla ilgili açıklama yapması için ulaşılamadı.

Stockholm güvenlik politikalarını ve olası NATO üyeliğini resmen değerlendiriyor. Değerlendirmenin sonucunun Mayıs ortasında gelmesi bekleniyor.

İsveçli Sosyal Demokratlar da, bundan bağımsız olarak uzun süredir karşı oldukları NATO üyeliğini değerlendiriyor. Bu değerlendirmenin de en geç 24 Mayıs’ta sonuçlanması bekleniyor.

