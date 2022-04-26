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Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine hazırlandığı iddiası

26.04.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskandinav basınında çıkan haberlere göre Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılmak için Mayıs ayında başvuru yapmayı planlıyor.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine hazırlandığı iddiası

Rusya'nın iki aydır devam eden Ukrayna işgali, İsveç ve Finlandiya'nın uzun yıllardır sürdürdükleri askeri tarafsızlığın ulusal güvenliği sağlamanın en iyi yol olup olmadığı konusunu sorgulamasıne neden oldu.

Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana NATO ittifakı ile işbirliğini artıran İskandinav ülkeleri, yine de ittifak dışında kalmayı tercih etmişti.

Finlandiya'daki Iltalehti ve İsveç'teki Expressen gazetelerinin konuya yakın kaynaklara dayandırdıkları haberlere göre iki ülke Mayıs ayında NATO'ya katılmak için başvuruda bulunmayı planlıyor.

İsveç- Finlandiya buluşması

Iltalehti'ye göre, Finlandiya ve İsveç liderleri 16 Mayıs haftasında buluşmayı ve sonrasında ittifaka katılmak için başvuru planlarını kamuoyuna açıklamayı planlıyor.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yorum yapmaktan kaçındı, ancak Finlandiya ve İsveç'in benzer tercihler yapmasını umut ettiğine dair uzun süredir dile getirdiği görüşünü tekrarladı.

NATO'dan destek sözü

İsveç’te yayımlanan Aftonbladet gazetesinin İsveç hükümetine yakın kaynaklara dayandırılan haberinde ise, ABD ve İngiltere'nin İsveç'e askeri varlığını artırma, derinlemesine askeri tatbikatlar ve olası bir NATO başvuru süreci sırasında NATO ülkelerinden güçlü siyasi destek sözü verdiği duyuruldu. İsveç Dışişleri Bakanlığı gazetelerin haberlerine dair yorum yapmaktan kaçındı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin iki hafta önce İsveçli mevkidaşı Magdalena Andersson'ı ziyaret ederken yaptığı açıklamada Finlandiya'nın NATO'ya başvuruda bulunup bulunmama kararını birkaç hafta içinde vermesini beklediğini söylemişti.

Stockholm'ün ise Mayıs ortası gibi neticelenecek şekilde güvenlik politikasını gözden geçirdiği belirtilmişti. Ayrıca medyada yer alan haberlerde, İsveç'te iktidardaki Sosyal Demokratlar'ın da NATO üyeliğine uzun süredir devam eden itirazlarını gözden geçirdikleri bildiriliyor.

İsveç ve Finlandiya’da Ukrayna savaşı nedeniylehalkın da NATO üyeliğine desteğinin arttığı bildiriliyor. Kamuoyu araştırma şirketi Novus tarafından yapılan anket, İsveç'te halkın yarısından fazlasının, Finlandiya'da ise yüzde 60'dan fazlasının ittifak üyeliğine destek verdiğini gösterdi.

Reuters / SSB, HT

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